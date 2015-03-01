تدريب 230 ممرضة بأسوان على مكافحة العدوى وإنعاش القلب الرئوى

أكدت ماجدة عبد الدايم، نقيب التمريض بأسوان والأقصر وقنا، أنه خلال عام 2014 تم تدريب حوالى 230 ممرضة حديثة التخرج بمحافظة أسوان، كما تم تدريب نحو 100 ممرضة حديثة التخرج بمحافظة قنا.

وأضافت ماجدة عبد الدايم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء مشكلة الاغتراب بالنسبة للممرضات، وتوقيع بروتوكول مع كلية التمريض جامعة أسوان هذا العام لإتاحة الفرصة للممرضات الحاصلات على الدبلوم لاستكمال الدراسة الجامعية.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ برامج تهدف للارتقاء بمستوى مهنة التمريض بأسوان وعلى مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تنفيذ برامج داخل مقر النقابة الفرعية بأسوان، تتضمن تقديم دورات تدريبية للممرضات حديثات التخرج على كيفية مكافحة العدوى والوقاية من العدوى، وعلى مهارات الاتصال مع المريض وعلى مهارات الاتصال ما بين الفريق الصحى، وتتضمن البرامج أيضًا دورات فى إنعاش القلب الرئوى، ودورات فى المهارات التمريضية وأخلاقيات مهنة التمريض، كما يتم عمل دورات فى التثقيف الصحى ودورات فى الإسعافات الأولية