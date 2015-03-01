نقابة المعلمين بأولاد صقر تخصم 5جنيهات من كل عضو شهريًا لإنشاء نادٍ خاص بهم

أوصت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بخصم 5 جنيهات من راتب كل معلم شهريًا لمدة عامين متتاليين، وفتح حساب بنكى لصالح إنشاء نادى للمعلمين بالمركز.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين بمركز أولاد صقر أمس السبت، بحضور محمد حسن الإمام نقيب المعلمين بالمركز ومحمد حبيب مدير عام إدارة أولاد صقر التعليمية وعبد الفتاح أبو الوفا وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام وقيادات التعليم

>بالإدارة.

وأكد محمد السيد الإمام نقيب المعلمين بالمركز، فى تصريح له، أن أعضاء الجمعية العمومية توافدوا بأعداد كثيرة، وعرض متولى محمد أحمد أمين اللجنة ما تم عمله خلال الفترة الماضية ،وتم مناقشة الحساب الختامى من قبل يسن أحمد عزب أمين الصندوق.

وأضاف الإمام، أن الجمعية خرجت بتوصيات أهمها ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون التعليم رقم 139، وأيضا الانتهاء من قانون النقابة كى يستطيع المعلم انتخاب من يمثله كما أوصت الجمعية العمومية بعدم ربط حافز الأعباء الوظيفية بالجزاء الموقع للمعلم، وفتح باب الترقيات أمام المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين.

كما أوصت الجمعية بفتح حساب بنكى لصالح بناء نادى للمعلمين بأولاد صقر، يتم تمويله بخصم 5 جنيهات من كل معلم بالمركز لمدة عامين متتاليين، بعد إنهاء الإجراءات القانونية وتفعيل الدورات التدريبية التى تنمى الناحية المهنية للمعل ، وجددت الجمعية العمومية الثقة فى استمرار محمد الإمام نقيبًا للمعلمين بالمركز نظرًا لنشاطه البارز فى النقابة.