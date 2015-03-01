حبس عامل 4 أيام لاتهامه بهتك عرض فتاة بالتجمع الخامس

أمر محمد يوسف وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء سيرها بشارع التسعين بالتجمع الخامس، عقب نزولها من سيارتها.

كشفت تحقيقات محمد يوسف، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهم شاهد فتاة تسير بمفردها بشارع التسعين بالتجمع الخامس، فأسرع نحوها وحضنها وظل يقبلها وسط ذهول من المارة، الذين تدخلوا لتخليص الفتاة من أيدى المتهم ولقنوه علقة ساخنة، وأبلغوا قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالواقعة فتم القبض عليه وإحالته للنيابة.

اعترف المتهم أمام المستشار محمد يوسف بالواقعة وأرجع سبب تحرشه بالفتاة أنه لم يتمالك نفسه أمام جمالها، ولم يدرى بنفسه إلا وهو يسرع إليها ويحضنها .