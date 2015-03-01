سقوط عاطل بحوزته 15 كيلو بانجو وسلاح "خرطوش" فى أسوان

تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بأسوان برئاسة العقيد عبد المنعم وهدان من القبض على ( شاذلى. ح) 30 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش و(5)طلقات من نفس العيار وحوالى (15) كيلوجراما من مخدر البانجو، و(250) جراما من جوهر الحشيش المخدر و(250) جراما من مخدر الأفيون، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

كما تمكن رجال المباحث بأسوان من القبض على عاطل مطلوب ضبطه فى واقعة خصومة ثأرية، وبتفتيش المتهم عثر بحيازته على سلاح إلى وكمية من الذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم (660) إدارى قسم ثان أسوان، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.