أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل بحوزته 15 كيلو بانجو وسلاح "خرطوش" فى أسوان

Google+ Print
سقوط عاطل بحوزته 15 كيلو بانجو وسلاح "خرطوش" فى أسوان سقوط عاطل بحوزته 15 كيلو بانجو وسلاح "خرطوش" فى أسوان
تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بأسوان برئاسة العقيد عبد المنعم وهدان من القبض على ( شاذلى. ح) 30 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش و(5)طلقات من نفس العيار وحوالى (15) كيلوجراما من مخدر البانجو، و(250) جراما من جوهر الحشيش المخدر و(250) جراما من مخدر الأفيون، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

كما تمكن رجال المباحث بأسوان من القبض على عاطل مطلوب ضبطه فى واقعة خصومة ثأرية، وبتفتيش المتهم عثر بحيازته على سلاح إلى وكمية من الذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم (660) إدارى قسم ثان أسوان، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365