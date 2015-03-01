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بالفيديو - طرد ' إيجابي ' وسوء تمركز واحتفال طريف بأبرز لقطات حجازي

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بالفيديو - طرد ' إيجابي ' وسوء تمركز واحتفال طريف بأبرز لقطات حجازي بالفيديو - طرد ' إيجابي ' وسوء تمركز واحتفال طريف بأبرز لقطات حجازي

لم يجد أحمد حجازي مدافع بيروجيا سوى عرقلة مهاجم سبيزيا لكي يحافظ على فوز فريقه بدوري الدرجة الثانية الإيطالي 2-1.

الوقت بدل الضائع، وكرة طويلة تمر من قلبي دفاع بيروجيا، فالتحم حجازي مع المهاجم وأسقطه أرضا من الخلف ليحصل على بطاقة صفراء ثانية مستحقة.

ويعرض FilGoal.com أبرز لقطات أحمد حجازي مع بيروجيا في المباراة التي انتهت 2-1.

حجازي احتفل مع زملائه بعد الهدف الأول بالجلوس أرضا على شكل دائرة.

كما بدأ المدافع المصري هجمة الهدف الثاني الرائع الذي شهد عدة تمريرات أرضية قصيرة حتى سكنت الشباك.

وفي لقطة سوء تمركز من حجازي، نجح لاعب بيروجيا في المرور بسرعته ليمرر عرضية جاء منها هدف سبيزيا عن طريق المدافع بالخطأ في مرماه.

كل هذا شاهده مُجمع بالضغط هنا

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