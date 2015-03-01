بازل يعود إلى سكة الانتصارات بفوز شاق بمشاركة النني

نجح نادي بازل السويسري في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعد الفوز بهدف مقابل لاشيء أمام أف سي فادوز بمشاركة محمد النني.

النني حل كبديل في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب سانت جاكوب في الجولة الـ22 من الدوري السويسري.

هدف بازل الوحيد جاء عن طريق أليسكندر فري في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

فوز بازل هو الأول للفريق منذ مباراتين إذ خسر برباعية أمام بي أس سي يونج بويز، بعد أن تعادل مع سيون.

ورفع بازل رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الدوري بينما تجمد سي فادوز في المركز السادس عند النقطة 22.