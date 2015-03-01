أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بازل يعود إلى سكة الانتصارات بفوز شاق بمشاركة النني

Google+ Print
بازل يعود إلى سكة الانتصارات بفوز شاق بمشاركة النني بازل يعود إلى سكة الانتصارات بفوز شاق بمشاركة النني

نجح نادي بازل السويسري في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعد الفوز بهدف مقابل لاشيء أمام أف سي فادوز بمشاركة محمد النني.

النني حل كبديل في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب سانت جاكوب في الجولة الـ22 من الدوري السويسري.

هدف بازل الوحيد جاء عن طريق أليسكندر فري في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

فوز بازل هو الأول للفريق منذ مباراتين إذ خسر برباعية أمام بي أس سي يونج بويز، بعد أن تعادل مع سيون.

ورفع بازل رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الدوري بينما تجمد سي فادوز في المركز السادس عند النقطة 22.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع