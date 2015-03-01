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المدينة المنورة تحتفل باليوم العربي لليتيم.. اليوم

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المدينة المنورة تحتفل باليوم العربي لليتيم.. اليوم المدينة المنورة تحتفل باليوم العربي لليتيم.. اليوم

    يرعى معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حفل اليوم العربي لليتيم، والذي تنظمه المؤسسة مساء اليوم الأحد بفندق ميريديان المدينة المنورة.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة فواز العنزي، أن الحفل سيحمل جملة من الأهداف أبرزها استعراض النجاحات التي تحققت لأبناء المؤسسة في فرعها بالمدينة المنورة خلال العام الهجري المنصرم، وأيضا إبراز الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة ب "إخاء" لأبنائها من برامج مختلفة في جميع نواحي الحياة ما يوفر للأبناء من الذكور والإناث حياة كريمة، فضلا عن الاحتفاء بالمتميزين منهم علميا وعملياً.

وأوضح العنزي أن فرع المؤسسة بالمدينة المنورة يلقى دعما كبيرا من أمير المدينة والذي وجه بضرورة تنفيذ متطلبات الأبناء الأيتام بشكل عاجل، ورعايتهم على الوجه الأكمل بعد خروجهم من دور الرعاية الاجتماعية ودخولهم في حضانة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، مؤكدا على أهمية أن يكون أبناء المؤسسة أشخاصا فاعلين في المجتمع، ولهم دور في عجلة التنمية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمدينة المنورة بشكل خاص، وذلك بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله-.

وأكد العنزي على عناية الدولة ورعايتها لهذه الفئة الغالية منذ نشأتهم، مشدداً على أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تأتي في إطار يهدف لترجمة جهود الدولة في خدمة أبنائها الأيتام.

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