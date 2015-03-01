6 نصائح لعلاج سمنة الأطفال

من أهم أسباب إصابة الأطفال بالسمنة، النظام الغذائى غير المتوازن، الذى اعتاده الطفل فى المنزل أو المدرسة أو فى أماكن تواجده بصفة مستمرة، وبعض الأطعمة الجاهزة والمصنعة هى سبب رئيسى فى زيادة الدهون فى جسم الطفل.

الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية تنصح بضرورة الانتباه المبكر لوزن الطفل، ودرجة تناسقه مع طوله، وباقى أطرافه، فسمنة الطفل هى المرض الأخطر فى مرحلة الطفولة، وستكون عائقاً أمام ممارسة الطفل لحياته بشكل طبيعى.

ملاحظة إصابة الطفل بالسمنة

وتابعت "يجب أن يكون وزن الطفل متناسقا مع طوله، كذلك يندرج تحت الإصابة بالسمنة، زيادة حجم بعض مناطق الجسم كالأرداف والذراعين، وهو ما يعرف بالسمنة الموضعية"، وتنصح رانيا بملاحظة الأبوين لوزن الطفل، وقياس وزنه مرة واحدة على الأقل فى الشهر، ومعرفة ما اذا كانت الزيادة طبيعية أم لا.

علاج سمنة الأطفال

وتابعت أخصائية التغذية قائلة "على الأم منع الطفل الذى يعانى السمنة من بعض الأطعمة، والمشروبات، أهمها الأطعمة الجاهزة والسريعة والتى تحتوى على دهون غير مفيدة وسعرات حرارية عالية، وكذلك الحلوى الصناعية والتى تحتوى على نسبة مركزة من الألوان والمواد لسكرية الصناعية التى ترهق أمعاء الطفل، وتزيد من امتصاص الدهون والسكريات الضارة لديه، فتصيبه السمنة المفرطة".

ويجب أن تحرص الأم على حركة الطفل، وضرورة ممارسة الرياضة اليومية أو الأسبوعية على أقل تقدير، مع الامتناع عن تناول السكر، واستبداله بالعسل الأبيض، وزيادة معدل تناول الخضروات والفاكهة فى وجباته الأساسية، ويمكنه تناول حبوب الشوفان وحبوب الذرة ورقائق القمح والكورن فليكس باللبن لتقليل الوزن والاستفادة من عناصره الغذائية.

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