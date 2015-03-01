ضبط 12 متهما بالتعدى على مراكز الشرطة والتحريض على العنف بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القاء القبض على 12 متهم بينهم 3 متهمين بالتعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة خلال أحداث أغسطس الماضى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على متهم من بنى مزار والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7035 لسنة 2015 ادارى مركز بنى مزار حريق محكمة بنى مزار ومتهمين من مركز ديرمواس والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 6567 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة ديرمواس اقتحام منزل مسيحى أثناء الأحداث فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 9 متهمين هاربين من وقائع التظاهر والتحريض على العنف.