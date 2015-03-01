ضبط 12 متهما بالتعدى على مراكز الشرطة والتحريض على العنف بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القاء القبض على 12 متهم بينهم 3 متهمين بالتعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة خلال أحداث أغسطس الماضى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على متهم من بنى مزار والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7035 لسنة 2015 ادارى مركز بنى مزار حريق محكمة بنى مزار ومتهمين من مركز ديرمواس والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 6567 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة ديرمواس اقتحام منزل مسيحى أثناء الأحداث فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 9 متهمين هاربين من وقائع التظاهر والتحريض على العنف.