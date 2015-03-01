ضبط محاسب بحوزته 8200 قرص مخدر بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة، من ضبط محاسب مقيم منطقة سكة زفتى ثان المحلة وبحوزته 8200 قرص مخدر ومبلغ 19ألف جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم اول المحلة، بقيام المتهم (نصر.م.ع.ح41 سنة) محاسب بالاتجار فى الأقراص المخدرة واعتزام المتهم نقل كمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه.

تم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والذى قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد محمد فتحى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد حسن ابو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقيب احمد السويدى معاون مباحث القسم.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته (8200 قرص مخدر ومبلغ 19300 جنيه، 2 تليفون محمول)، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقرر أن المبلغ المالى من تحصيل بيع الأقراص المخدرة تحرر المحضر 2241 جنايات قسم أول المحلة وباشرت النيابة العامة التحقيق.