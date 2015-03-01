ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وقنبلة غاز بحوزة متهم بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 10 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و9 فرد محلى وقنبلة غاز والمواد المستخدمة فى التصنيع.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة من ضبط أحمد.خ 25 سنة عاطل من مغاغة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية متخذا من مسكنه مقرا لتصنيعها وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش و9 فرد محلى خرطوش ورصاص وقنبلة غاز والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع وهى عبارة عن 6 مقبض خشبى و6 ماسورة حديدية و4 طلقات وغيرها من أدوات التصنيع بقصد الاتجار، وبسؤاله قرر حصوله على قنبلة الغاز أثناء أحداث الثورة وجار تحرير المحضر اللازم.