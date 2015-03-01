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القبض على عاطلين بأسوان بحوزتهما قطعتى سلاح آلى وذخيرة

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القبض على عاطلين بأسوان بحوزتهما قطعتى سلاح آلى وذخيرة القبض على عاطلين بأسوان بحوزتهما قطعتى سلاح آلى وذخيرة
تمكنت مباحث أسوان، أمس السبت، من ضبط عاطلين بحيازتهم قطعتين من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخيرة الخاصة بالأسلحة المضبوطة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وتحررت محاضر شرطية بكل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان ضباط مباحث قسم ثان أسوان، قد تمكنوا تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط
>المتهم "حسين .ت" 27سنة، وبحوزته بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، و"10" طلقات من العيار نفسه، تحرر بالواقعة المحضر رقم (1092) جنح قسم ثان أسوان.

وتم ضبط المتهم (محمد.ح)، 26 سنة، وبحيازته بندقية آلية والخزينة الخاصة بها و(7) طلقات من نفس العيار، وتحرر بالواقعة المحضر رقم (1089) جنح قسم ثان أسوان، وجارٍ عرض المتهمين على نيابة القسم.

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مصر 365