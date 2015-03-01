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القبض على إثيوبى بمحطة سكك حديد قنا بحوزته سلاح أبيض

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القبض على إثيوبى بمحطة سكك حديد قنا بحوزته سلاح أبيض القبض على إثيوبى بمحطة سكك حديد قنا بحوزته سلاح أبيض
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سكك حديد قنا، بقيادة المقدم فهد محمود محمد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، من ضبط إثيوبى الجنسية لا يحمل جواز سفر وبحوزته سلاح أبيض.

تلقى اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير للنقل والمواصلات، إخطارا يفيد بضبط "رمضان إبراهيم آدم أحمد، 25 سنة، عامل "أثيوبى الجنسية"، لا يحمل جواز سفر ويحمل بطاقة صادرة من الخرطوم منتهية بتاريخ 4/12/2013، وذلك أثناء تواجده بمحطة سكك حديد قنا وبحيازته سلاح أبيض (خنجر).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وقرر بأنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية. تحرر المحضر رقم 2/93 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وجار إرساله لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365