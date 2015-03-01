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قافله طبيه مجانيه لمحافظه الوادى الجديد على مدار اسبوعين

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قافله طبيه مجانيه لمحافظه الوادى الجديد على مدار اسبوعين قافله طبيه مجانيه لمحافظه الوادى الجديد على مدار اسبوعين

محافظة الوادي الجديد

فى اطار توفير الرعايه الصحيه المتكامله للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات  الطبيه بدات القافله الطبيه التابعه لقطاع القوافل العلاجيه المتنقله بوزارة

الصحه اعمالها اليوم بالمحافظه حيث تقوم القافله بتوقيع الكشف الطبى وتقديم  الادويه اللازمه من المستشفيات بالمجان  .

​وسوف تبداء القافله اليوم السبت الموافق 28/2/2015 وحتى الخميس القادم  الموافق 5/ 3 2015 اعمالها بمركزى بلاط والداخله وتستكمل القافله اعمالها
> لمده سته ايام اخرى بمركز الخارجه ( من السبت الموافق 7/3 /2015 وحتى الخميس الموافق 12/3 /2015 ) .

وتضم القافله تخصصات فى ( باطنه – اطفال – نساء – عظام – رمد – جراحه ) .

واكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على استعداد المحافظه التام  لاستقبال جميع القوافل الطبيه وتذليل العقبات وتوفير الاقامه والاعاشه والانتقالات على حساب المحافظه نظرا للخدمات الطبيه المقدمه من القوافل لابناء  المحافظه .

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