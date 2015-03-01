السعودية تقدم مليون دولار للمتحف الإسلامي بأستراليا

قدمت المملكة العربية السعودية تبرعا ماليا بقيمة مليون دولار دعما للمتحف الإسلامي في أستراليا.

أعلن ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين بأستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح خلال كلمته في الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت في مدينة ملبورن الأسترالية بمناسبة مرور عام على تأسيس المتحف ، حيث قام بتسليم شيك بالمبلغ إلى رئيس المتحف أحمد الفاهور بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب .

وأكد أن التبرع يأتي انطلاقا من مسؤوليات المملكة لكونها مهبط الوحي ومثوى الرسول “صلى الله عليه وسلم” وموطن الخير لجميع المسلمين ، كما أنه ينبع من إدراك المملكة وقيادتها الرشيدة بأهمية المساهمة في توفير الوسائل المعينة على الفهم الصحيح للإسلام ولدور المسلمين وإبراز نجاحاتهم على أكثر من صعيد ، وتعزيز التسامح والقيم الإنسانية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب .

من جهتها .. أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية عن شكرها للمملكة لمساهمتها في دعم المتحف الإسلامي في أستراليا ، مشيدة بالعلاقات الإيجابية بين البلدين الصديقين .

أ ش أ