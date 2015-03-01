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فيديو- حكم مباراة يونايتد وسندرلاند: لم أخطئ.. براون هو من أعاق فالكاو!

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فيديو- حكم مباراة يونايتد وسندرلاند: لم أخطئ.. براون هو من أعاق فالكاو! فيديو- حكم مباراة يونايتد وسندرلاند: لم أخطئ.. براون هو من أعاق فالكاو!

أكد الحكم الإنجليزي روجر إيست أنه لم يخطئ حينما قرر طرد ويس براون لاعب سندرلاند بدلا من زميله جون أوشيه خلال مباراة فريقهما أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تغلب على سندرلاند بهدفين نظيفين في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم السبت، وهو اللقاء الذي شهد لقطة مثيرة للجدل حينما احتسب ركلة جزاء على الضيوف.

جون أوشي قام بعرقلة راداميل فالكاو، واحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه قرر طرد براون بدلا من الأول.

وأوضح إيست في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" أنه رأى تدخلا من براون، قبل أن يتدخل زميله أوشي على قدم فالكاو.

وفي الوقت ذاته نشرت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بيانا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقريرا من مراقب اللقاء بأن رؤية الواقعة كانت صعبة للحكم، وأنه حاول الاستعانة بمساعديه لكن كلا منهما لم يراها جيدا.

وأوضح جوس بويت المدير الفني لسندرلاند أن قرار طرد أحد اللاعبين كان صعبا، مشددا على أنه يحتاج لرؤية اللقطة مجددا على التلفاز من أجل معرفة إذا ما كان خروج براون صحيحا أم لا.

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فيديو اليوم السابع

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