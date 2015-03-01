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بالفيديو - كراوتش يعادل رقم شيرار القياسي في التسجيل بالرأس

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بالفيديو - كراوتش يعادل رقم شيرار القياسي في التسجيل بالرأس بالفيديو - كراوتش يعادل رقم شيرار القياسي في التسجيل بالرأس

بات بيتر كراوتش مهاجم ستوك سيتي هو أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف في الدوري الإنجليزي مستخدما رأسه عبر التاريخ.

وعادل كراوتش صاحب الطول الفارع - 202 سم- بهدفه في هال سيتي رقم ألان شيرار الهداف التاريخي للبطولة برصيد 46 هدفا بالرأس.

شيرار هداف ساوثامبتون، بلاكبرن ونيوكاسل يعد هو الهداف التاريخي للبطولة بـ260 هدفا، ولكن منهم 46 هدفا بالرأس.

ويوم السبت بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي، سجل كراوتش رأسية رائعة في شباك هال سيتي بات يفصله هدفا للانفراد بصدارة الهدافين بالرأس.

كراوتش سجل 93 هدفا في 383 مباراة مع ست أندية مختلفة، سواء ستوك سيتي، ليفربول، توتنام، بورتسموث، أستون فيلا وساوثامبتون.

وعلى ذلك قال كراوتش عبر حسابه على تويتر: "فخور بمعادلة رقم ألان شيرار، ولكن يتبقى لي 170 هدفا لأهزمه في عدد الأهداف الإجمالية".

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