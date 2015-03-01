نهائي كأس الرابطة – تشيلسي يخسر 2-1 كلما تواجه أمام توتنام في مباراة لقب

حقيقة تكررت في مناسبتين تقلق تشيلسي قبل مباراة نهائي كأس الرابطة مساء الأحد، البلوز لم يفوز بالنهائي حينما يكون منافسه توتنام.

فريقا لندن التقيا في نهائي كأس الرابطة 2008، يومها احتاج توتنام لوقت إضافي ليهزم تشيلسي 2-1 ويحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه معادلا رقم البلوز في المسابقة.

لكن قبل ذلك التقى تشيلسي وتوتنام في نهائي آخر، بكأس الاتحاد الإنجليزي هذه المرة، ولم تكن النتيجة مختلفة.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1967 جمع توتنام وتشيلسي على ملعب ويمبلي القديم، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريقان من لندن لنهائي البطولة عبر تاريخها.

الأمر الذي تكرر أربعة مرات بعد ذلك (1975 بين وست هام وتوتنام، 1980 وست هام وأرسنال، 1982 توتنام وكوينز بارك رينجرز، و2002 أرسنال وتشيلسي).

20 مايو 1967 نهائي الكأس في حضور قدر بـ100 ألف متفرج في ويمبلي، توتنام كان قد أنهى الدوري في المركز الثالث بينما احتل تشيلسي المركز التاسع في هذا الموسم.

جيمي روبرتسون تقدم لتوتنام في الدقيقة الأربعين من تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء بعد سيطرة كبيرة للسبيرز منذ بداية اللقاء، سيطرة استمرت في الشوط الثاني حين لعب ديف مكاي (مدرب الزمالك في تسعينيات القرن الماضي) رمية تماس لنجم اللقاء روبرتسون الذي مرر لفرانك سول ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق استغل بوبي تامبليج كرة عرضية أخطأها حارس السبيرز بات جيننجز ليسجل هدف تشيلسي الشرفي في المباراة التي انتهت بفوز توتنام 2-1.

فهل يؤكد توتنام تفوقه في ثالث نهائي يجمع الفريقين مساء الأحد، أم حان وقت كسر العقدة من جانب تشيلسي؟