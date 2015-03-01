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' بيرباتوف هو إبراهيموفيتش موناكو '

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' بيرباتوف هو إبراهيموفيتش موناكو ' ' بيرباتوف هو إبراهيموفيتش موناكو '

أشاد لوران بلان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بالمهاجم البلغاري ديمتار بيرباتوف لاعب موناكو.

بيرباتوف قاد موناكو لانتصار تاريخي أمام أرسنال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد موناكو لاستضافة باريس سان جيرمان مساء الأحد في قمة الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

وقبل المواجهة بين الفريقين، قال بلان: " بيرباتوف لاعبا هاما جدا لموناكو، بتحركاته وأهدافه".

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "هو إبراهيموفيتش الخاص بهم".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 52 بينما يأتي موناكو في المركز الخامس بـ43 نقطة.

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