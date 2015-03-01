أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: دي ماريا بشر .. أعطوه مزيدا من الوقت

Google+ Print
فان جال: دي ماريا بشر .. أعطوه مزيدا من الوقت فان جال: دي ماريا بشر .. أعطوه مزيدا من الوقت

طالب لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الجمهور بالصبر على آنخيل دي ماريا لاعب الفريق بعدما فشل في تقديم أداء جيد أمام سندرلاند اليوم السبت.

مانشستر فاز على سندرلاند في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، وهي المباراة التي شهدت استبدال فان لدي ماريا بين شوطيها.

وفشل اللاعب الأرجنتيني في تسجيل أي أهداف خلال آخر 14 مباراة مع الشياطين الحمر، ما جعله يتعرض لانتقادات من الجمهور.

وأكد المدرب الهولندي في تصريحاته عقب المباراة أن دي ماريا يعاني في الوقت الحالي بسبب اختلاف طبيعة الدوري الإنجليزي عن مسابقة أخرى.

وأوضح"دي ماريا ليس الوحيد، لكن هناك العديد من اللاعبين يعانون من التأقلم في الدوري الإنجليزي، بسبب سرعته الكبيرة جدا".

وأتم" هو ككل البشر يمر بفترة انخفاض في المستوى، لذا علينا منحه مزيدا من الوقت حتى يستعيد ثقته مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع