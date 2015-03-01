فان جال: دي ماريا بشر .. أعطوه مزيدا من الوقت

طالب لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الجمهور بالصبر على آنخيل دي ماريا لاعب الفريق بعدما فشل في تقديم أداء جيد أمام سندرلاند اليوم السبت.

مانشستر فاز على سندرلاند في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، وهي المباراة التي شهدت استبدال فان لدي ماريا بين شوطيها.

وفشل اللاعب الأرجنتيني في تسجيل أي أهداف خلال آخر 14 مباراة مع الشياطين الحمر، ما جعله يتعرض لانتقادات من الجمهور.

وأكد المدرب الهولندي في تصريحاته عقب المباراة أن دي ماريا يعاني في الوقت الحالي بسبب اختلاف طبيعة الدوري الإنجليزي عن مسابقة أخرى.

وأوضح"دي ماريا ليس الوحيد، لكن هناك العديد من اللاعبين يعانون من التأقلم في الدوري الإنجليزي، بسبب سرعته الكبيرة جدا".

وأتم" هو ككل البشر يمر بفترة انخفاض في المستوى، لذا علينا منحه مزيدا من الوقت حتى يستعيد ثقته مرة أخرى".