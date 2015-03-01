8 نصائح ترفع ثقتك بنفسك

الثقة بالنفس هى المفتاح لمعرفة شخصيتك والإيمان بها، وتساعدك على الوصول إلى أهدافك.

تعريف الثقة بالنفس

تقول الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، إن الثقة بالنفس تقدر حسب تقدير الفرد لنفسه ولقدراته، فالشخص الواثق من نفسه لا يعرف الكذب ولا الخوف بل يعرف الشجاعة والمواجهة ويطور من نفسه.

نصائح لدعم وزيادة الثقة بالنفس

وتقدم استشارى الطب النفسى، بعض النصائح لتصبح شخص واثقًا من نفسه أهمها:

>1- عند التحدث يجب عليك أن تزن كل كلمة وتتحدث ببطء، كما عليك أن تجلس وجسدك مستقيم، لأن هذا يُظْهر الثقة بالنفس.

>2- تعامل بطبيعتك ولا تصطنع تصرفات شخص آخر، لأن الثقة بالنفس تأتى من طبيعية الشخص وليس بالأشياء المصطنعة.

>3- الثقة بالنفس تأتى من داخلك ولذلك لا تفعل فى السر ما تخجل فعله فى العلن.

>4- عند توجيه سؤال لك وأنت لا تعرف إجابته، عليك الاعتراف أنك لا تعرف فهذا يزيد من رقيّك فى أعين الآخرين.

>5- مشاركة واحترام آراء الآخرين.

>6- ممارسة الرياضة باستمرار.

>7- عليك التجديد فى حياتك والتعرف عن كل ما هو جديد.

>8- التخلص من الضغوط النفسية لأنها تؤثر عليك بطريقة سلبية.

كلمات متعلقة:

>صحة وطب، الثقة بالنفس، تطوير ثقتك بنفسك، التحدث ببطء.

ملخص الموضوع:

>الثقة بالنفس تساعد الفرد على معرفة قدراته وتحديد شخصيته وتحتاج إلى التنمية بشكل مستمر.

موضوعات متعلقة:

> استشارى طب نفسى: السخرية والاستهزاء من الطفل يفقدانه الثقة بالنفس

احذرى.. "ثقافة المجتمع" تهدد ثقتك فى نفسك

خطوات ارتفاع معدلات الثقة بالنفس لدى النساء

6 أسباب تؤدى لفقدان الثقة بالنفس