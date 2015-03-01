الرئيس التركى يبدأ زيارته للسعودية بأداء العمرة

وصل إلى جدة مساء السبت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليبدأ زيارة الى المملكة العربية السعودية تستمر ثلاثة ايام ، يبدأها بأداء مناسك العمرة ، كما سيقوم بزيارة المسجد النبوى فى المدينة المنورة .

وكان مصدر رسمى اعلن أن أردوغان سيقوم بزيارة إلى المملكة ، تدوم ثلاثة ايام، يلتقى خلالها مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان سيبحث مع اردوغان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات".

>وأضافت ان "الرئيس التركى سيؤدى خلال زيارته للمملكة مناسك العمرة كما سيزور المسجد النبوى الشريف".

وتتزامن زيارة الرئيس التركى مع زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، التى تبدأ اليوم الاحد ، ما فتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية وجود مبادرة سعودية لاحتواء الخلافات المتفاقمة بين مصر وتركيا.

الا ان عبد الله الحارسى، مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ استبعد عقد قمة مصرية تركية فى الرياض برعاية السعودية.

وقالت مصادر مطلعة فى الرياض إن أردوغان سيحاول خلال الزيارة تغيير وجهة النظر السعودية تجاه انقره خاصة خلال سنوات حكم العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، حيث توترت العلاقات بين البلدين بسبب دعم انقرة لجماعة الاخوان المسلمين التى اعتبرتها المملكة منظمة ارهابية.

وأضافت المصادر أن الموضوع الإيرانى من الموضوعات الرئيسية التى سيجرى مناقشتها فى لقاء الطرفين بالإضافة إلى الوضع فى اليمن.

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