5 خطوات للحفاظ على الحمل

للحفاظ على الحمل يجب أن تكون المرأة أكثر دراية بأهمية المرحلة التى تمر بها، ولا تهمل كل الإجراءات الصحية المتاحة للحفاظ على الحمل من الإجهاض، والجنين من التشوه.

وتوضح الدكتورة عزة محمود أخصائية النساء والتوليد أن الحمل من أهم مراحل تطور ونضوج المرأة، وعليها أن تكون أكثر مسئولية ودراية بكيفية الحفاظ عليه، وعدم التسبب فى إحداث مشكلات هى فى غنى عنها طوال فترة حملها.

خطوات الحفاظ على الحمل

وتابعت "على الحامل منذ بداية الحمل الاهتمام بالقراءة عن الحمل ومراحله خطوة بخطوة، وبمجرد العلم بقدوم مولود جديد، فيجب عليها المتابعة لدى مختص نساء وتوليد، قبل انقضاء الشهر الأول من الحمل، كى تستشيره فى إمكانية تعاطى مثبت إن كانت فى حاجة له، مع إجراء تحليل حمل رقمى يوضح عمر الجنين وحالته الصحية".

ماذا تفعل الحامل فى بداية الحمل

وأوضحت عزة أنه على الحامل منذ بداية الحمل التركيز على تناول الطعام الصحى والمسلوق وتناول كميات جيدة من الألبان، واستشارة المختص فى نوعيات الطعام الذى عليها تناوله، والفيتامينات التى يحتاجها الحمل سواء عن طريق الغذاء أو فيتامينات حمل دوائية.

وأكدت أخصائية النساء والتوليد على حركة الجسم المتوازنة، وعدم بذل الحامل لمجهود خارق، أو المثول للراحة التامة إلا بأمر الطبيب، مع اتباع التعليمات الخاصة بمرات الجماع مع الزوج وطبيعة العلاقة الحميمة للحفاظ على الحمل.

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