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معرض الإسكندرية للكتاب ينظم ندوة حول المرأة المبدعة والتحديات

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معرض الإسكندرية للكتاب ينظم ندوة حول المرأة المبدعة والتحديات معرض الإسكندرية للكتاب ينظم ندوة حول المرأة المبدعة والتحديات
أقيمت مساء اليوم ندوة بعنوان "المرأة المبدعة فى الإسكندرية .. الإبداع والتحدى" ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.أحمد مجاهد على مسرح عبد الوهاب ويستمر حتى ٩ مارس.

وشارك فى الندوة حنان سعيد ومنى منصور و منى عارف وبشرى أبو شرار وأدارتها هناء عبد الهادى ، ودارت حول المعوقات والتحديات التى تواجه المرأة.

كما أقيمت أمسية شعرية عامية شارك فيها مجموعة من شعراء البحيرة ومطروح هم عبد الرحمن حجاب، قدورة العجمى، خنيس حسونة ، عنر مكرم ، عمادعامر ، محمد خميس ، نسيم الزراع، وقدمها سعيد عبد المقصود.

كما ستنظم غدا فى الخامسة مساء ندوة بعنوان الإبداع والتغيير ..آراء شابة يشارك فيها مصطفى زكى، أمانى خليل، محمد عمر حنادى، ويديرها وسيم المغربى ويليها فى السابعة مساء حفل فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية.

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