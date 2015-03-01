بالصور..مجلس الأمناء والآباء يبحث الارتقاء بالعملية التعليمية فى كفر الشيخ

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>صفوت سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء يعدد بنود مجلس الأعمال



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> الدكتور رمزى عبد الحى المدير العام وصفوت صبحى سليمان أمين مجلس الأمناء وكرم عزام أمين مجلس الأمناء والآباء بإدارة كفر الشيخ التعليمية



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>الدكتور غازى البنوانى وكيل المديرية وفاء عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية



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> جانب من الاجتماع



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>مناقشة سبل الارتقاء بالعملية التعليمية



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>عبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى يناقش سبل الارتقاء بالعملية التعليمية



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> جانب من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية

عقد اليوم، السبت، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفرالشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت صبحى سليمان، أمين مجلس الأمناء وكرم عزام، أمين مجلس الأمناء والآباء بإدارة كفر الشيخ التعليمية، وحمودة يونس، مسئول اتحاد الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وأمانة سر محمد الدفراوى الموجه العام بالمديرية، وحضور الدكتور غازى البنوانى، وكيل المديرية، والدكتور رمزى عبدا لحى، المدير العام بمديرية التربية والتعليم، ووفاء عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبد المقصود ورشل، مدير عام التعليم الفنى.>تناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التعليمية، كما تناول عرض إنجازات ومناقشة الأنشطة التربوية خلال الفصل الدراسى الأول وإجازة نصف العام وعرض ومناقشة مشكلات ومعوقات العملية التعليمية.>كما عرض فى الاجتماع ما جاء بالاجتماع السابق للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية وبعض المشكلات بالإدارات التعليمية المختلفة وسبل حلها.>جانب آخر من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية