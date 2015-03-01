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بالصور..مجلس الأمناء والآباء يبحث الارتقاء بالعملية التعليمية فى كفر الشيخ

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عقد اليوم، السبت، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفرالشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت صبحى سليمان، أمين مجلس الأمناء وكرم عزام، أمين مجلس الأمناء والآباء بإدارة كفر الشيخ التعليمية، وحمودة يونس، مسئول اتحاد الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وأمانة سر محمد الدفراوى الموجه العام بالمديرية، وحضور الدكتور غازى البنوانى، وكيل المديرية، والدكتور رمزى عبدا لحى، المدير العام بمديرية التربية والتعليم، ووفاء عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبد المقصود ورشل، مدير عام التعليم الفنى.
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>صفوت سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء يعدد بنود مجلس الأعمال<br> - 2015-02 - اليوم السابع
>صفوت سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء يعدد بنود مجلس الأعمال


>تناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التعليمية، كما تناول عرض إنجازات ومناقشة الأنشطة التربوية خلال الفصل الدراسى الأول وإجازة نصف العام وعرض ومناقشة مشكلات ومعوقات العملية التعليمية.
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>الدكتور رمزى عبد الحى المدير العام وصفوت صبحى سليمان- 2015-02 - اليوم السابع
> الدكتور رمزى عبد الحى المدير العام وصفوت صبحى سليمان أمين مجلس الأمناء وكرم عزام أمين مجلس الأمناء والآباء بإدارة كفر الشيخ التعليمية


>كما عرض فى الاجتماع ما جاء بالاجتماع السابق للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية وبعض المشكلات بالإدارات التعليمية المختلفة وسبل حلها.


>الدكتور غازى البنوانى وكيل المديرية وفاء عبد الله- 2015-02 - اليوم السابع
>الدكتور غازى البنوانى وكيل المديرية وفاء عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية


>مناقشة سبل الارتقاء بالعملية التعليمية - 2015-02 - اليوم السابع
> جانب من الاجتماع


>مناقشة سبل الارتقاء بالعملية التعليمية- 2015-02 - اليوم السابع
>مناقشة سبل الارتقاء بالعملية التعليمية


>عبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى- 2015-02 - اليوم السابع
>عبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى يناقش سبل الارتقاء بالعملية التعليمية


>جانب من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية- 2015-02 - اليوم السابع
> جانب من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية


>جانب آخر من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية- 2015-02 - اليوم السابع
>جانب آخر من رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية

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