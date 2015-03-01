محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبدالواحد، محافظ كفرالشيخ، فى جولة ميدانية، مدينة مصيف بلطيم لتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف والوقوف على مستوى الخدمات والنظافة .

رافق المحافظ خلال هذه الجولة الميدانية، المهندس مجدى عطاالله، السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مروان، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وناقش المحافظ الدكتور فيصل متولى، الأستاذ بكلية الآداب "قسم اجتماع" فى عدد من المطالب لأهالى بلطيم وقرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم وزيادة الخدمات بمصيف بلطيم ووعد المحافظ بمناقشتها والعمل على حلها.