أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف

Google+ Print
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف
تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبدالواحد، محافظ كفرالشيخ، فى جولة ميدانية، مدينة مصيف بلطيم لتفقد أعمال التطوير والتجميل بكورنيش المصيف والوقوف على مستوى الخدمات والنظافة .

رافق المحافظ خلال هذه الجولة الميدانية، المهندس مجدى عطاالله، السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مروان، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وناقش المحافظ الدكتور فيصل متولى، الأستاذ بكلية الآداب "قسم اجتماع" فى عدد من المطالب لأهالى بلطيم وقرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم وزيادة الخدمات بمصيف بلطيم ووعد المحافظ بمناقشتها والعمل على حلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365