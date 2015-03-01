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محافظ كفر الشيخ يطالب المستثمرين بتوفيق أوضاعهم لتوصيل الخدمات لمصانعهم

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طالب الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ المستثمرين الذين حصلوا على أراض بنظام حق انتفاع بالمدينة الصناعية بمطوبس لإقامة مشروعات توفيق أوضاعهم وتسديد المستحقات الواجب تسديدها حتى يمكن توصيل الخدمات لهم من بنية تحتية " كهرباء , مياه شرب , وصرف صحى " بسعر المتر 250جنيها أما المستثمرون الجدد فيسددون 580جنيها للمتر لتوصيل المرافق لمصانعهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ بالمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس، حيث تفقد مصنع أكوا للغلال ومصنع طلعت النجار للألبان ثم عقد المحافظ اجتماعًا مع المستثمرين لبحث مشاكل الاستثمار وسبل تشجيع الاستثمار وتنمية المناطق الصناعية .

رافقه خلال هذه الجولة الميدانية المهندس مجدى عطاالله السكرتير العام المساعد ، واللواء يحيى العيسوى رئيس مركز ومدينة مطوبس ومدير عام الأملاك ومدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.


>محافظ كفر الشيخ يتفقد المنطقة الصناعية- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يتفقد المنطقة الصناعية

محافظ كفر الشيخ خلال زيارة المنطقة الصناعية- 2015-02- اليوم السابع
> محافظ كفر الشيخ خلال زيارة المنطقة الصناعية

محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح أحد المسئولين فى مصنع الغلال- 2015-02- اليوم السابع
> محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح أحد المسئولين فى مصنع الغلال

تابع جولة المحافظة لمصنع الغلال - 2015-02- اليوم السابع
> تابع جولة المحافظة لمصنع الغلال

محافظ كفر الشيخ بمصنع الألبان بالمنطقة الصناعية بمطوبس- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ بمصنع الألبان بالمنطقة الصناعية بمطوبس

محافظ كفر الشيخ يستمع للمسئولة عن الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ- 2015-02- اليوم السابع
> محافظ كفر الشيخ يستمع للمسئولة عن الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ فى مصنع الغلال- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ فى مصنع الغلال

محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المستثمرين- 2015-02- اليوم السابع
> محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المستثمرين
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