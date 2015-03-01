أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى "أبو إسماعيل": نظر معارضة موكلى على حبسه لسبه الشرطة غدا

Google+ Print
محامى "أبو إسماعيل": نظر معارضة موكلى على حبسه لسبه الشرطة غدا محامى "أبو إسماعيل": نظر معارضة موكلى على حبسه لسبه الشرطة غدا
قال المشير أحمد على، محامى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع" إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر ستنظر غدا أولى جلسات المعارضة المقدمة من موكله على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.

وأضافت الدعوى أن هناك مقطع قال فيه أبو إسماعيل نصًا: ''أنا اللى ما قُلتوش قبل كده هقوله الآن، أنا قلت لأحمد جمال الدين فى مكتبه إنت متواطئ مع مدير مصلحة الأمن العام، وإن الشرطة عايزة تتجلد كلها''.

وأرفق مقدم الدعوى مقطع فيديو، يظهر فيه المتهم بصورة واضحة وهو يتعدى بالسباب على وزارة الداخلية، فضلًا عن ترديده عبارات بها تهديد لرجال الشرطة، واصفًا ما حدث بأنه إهانة علنية لموظفين عموميين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»