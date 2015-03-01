محامى "أبو إسماعيل": نظر معارضة موكلى على حبسه لسبه الشرطة غدا

قال المشير أحمد على، محامى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع" إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر ستنظر غدا أولى جلسات المعارضة المقدمة من موكله على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.

وأضافت الدعوى أن هناك مقطع فيديو قال فيه أبو إسماعيل نصًا: ''أنا اللى ما قُلتوش قبل كده هقوله الآن، أنا قلت لأحمد جمال الدين فى مكتبه إنت متواطئ مع مدير مصلحة الأمن العام، وإن الشرطة عايزة تتجلد كلها''.

وأرفق مقدم الدعوى مقطع فيديو، يظهر فيه المتهم بصورة واضحة وهو يتعدى بالسباب على وزارة الداخلية، فضلًا عن ترديده عبارات بها تهديد لرجال الشرطة، واصفًا ما حدث بأنه إهانة علنية لموظفين عموميين.