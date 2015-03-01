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"جنح السويس" تقضى بحبس قياديين إخوانيين 3 سنوات فى "حيازة أسلحة"

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"جنح السويس" تقضى بحبس قياديين إخوانيين 3 سنوات فى "حيازة أسلحة" "جنح السويس" تقضى بحبس قياديين إخوانيين 3 سنوات فى "حيازة أسلحة"
قضت محكمة جنح السويس، مساء أمس السبت، بالسجن 3 أعوام لقياديين إخوانيين بشركة السويس للنترات، بتهمة حيازة أسلحة نارية ومنشورات ومطبوعات تستهدف تكدير السلم وتقليب الرأى العام.

كان ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، قد ألقوا القبض على المتهمين منتصف نوفمبر الماضى وهما، "شريف. م. ط"، 34 سنة، مدير المشتريات بشركة السويس العالمية للنترات وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة المنحل، وبحوزته أوراق تنظيمية خاصة بالجماعة الإرهابية، و"أحمد.م. ع"، مسئول إدارى بالشركة ومقيم بالإسماعيلية، وعثر بحوزته على سلاح نارى مبلغ بسرقته، وهو أحد أعضاء التنظيم السرى للجماعة فى السويس.

وأحيل المتهمان للنيابة التى حققت فى القضية وأحالتهما لمحكمة الجنح، وتضمن قرار الإحالة تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحريضية، والتحريض على أعمال العنف والتخريب بالمنشآت العامة فى السويس.

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مصر 365