القبض على 3 متهمين بمحاولة إثارة العنف وزرع القنابل بسمالوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مركز سمالوط، من القاء القبض على 3 متهمين فى الواقعة الأخيرة بالمركز، والتى قتل فيها اثنان من عناصر الإخوان خلال قيامهما بزرع قنبلة بجوار محول كهربائى، بمحيط مسجد عبد الجواد سالم بسمالوط.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط 3 متهمين كونوا خلية إرهابية لإثارة الشغب وزرع القنابل بالمركز، وهم "عبد الله .ع، 19 سنة، وعبد الرحمن .م، 20 سنة، وأحمد .ع، 22 سنة، وتبين من التحريات أنهم كونوا فيما بينهم خلية إرهابية لإثارة العنف والشغب بالمركز.