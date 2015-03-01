طلعت زكريا: حسن يوسف لم ينسحب من حارس الرئيس

أكد الفنان المصري طلعت زكريا في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ كلّ ما أشيع بشأن انسحاب الفنان حسن يوسف من فيلم "حارس الرئيس" لا أساس له من الصحة، موضحاً أنه معهم في الفيلم الجاري تصويره حالياً، والذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال.

فيلم "حارس الرئيس"يرصد فترة حكم الإخوان في مصر وكمّ السلبيات والمشاكل التي أحدثها الرئيس المعزول محمد مرسي.

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