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طلعت زكريا: حسن يوسف لم ينسحب من حارس الرئيس

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طلعت زكريا: حسن يوسف لم ينسحب من حارس الرئيس طلعت زكريا: حسن يوسف لم ينسحب من حارس الرئيس

السبت 28-02-2015 18:24

أكد الفنان المصري طلعت زكريا في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ كلّ ما أشيع بشأن انسحاب الفنان حسن يوسف من فيلم "حارس الرئيس" لا أساس له من الصحة، موضحاً أنه معهم في الفيلم الجاري تصويره حالياً، والذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال.
فيلم "حارس الرئيس"يرصد فترة حكم الإخوان في وكمّ السلبيات والمشاكل التي أحدثها الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

 

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