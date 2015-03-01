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هل بيرين سات مصابة بالعقم؟

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هل بيرين سات مصابة بالعقم؟ هل بيرين سات مصابة بالعقم؟

السبت 28-02-2015 20:04

كشف برنامج المجلة التلفزيوني التركي عن أن الممثلة التركية بيرين سات خضعت لعلاج التلقيح المجهري في أحد مستشفيات اسطنبول لإنجاب طفل أنابيب، بعد مرور عام على زواجها، وبعد يأسها من حدوث حمل طبيعي.
وخضعت بيرين قبل العملية لعلاج زاد من خصوبة البويضات قبل 36 ساعة سبقت التلقيح المجهري، بمباركة وتشجيع من زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو، الذي صرح سابقاً برغبته في أن يصبح أباً حين يبلغ الـ 44 من عمره.
وسرّب المقربون منه أنّه هو الذي يرغب بطفل ذكر أكثر من زوجته بيرين سات.
وقد يكون السبب توق عائلة دوغلو إلى حفيد ذكر بعد إنجاب شقيقه الأصغر الموسيقي أوزان دوغلو ثلاث بنات.
ولم يصدر تأكيد للخبر لا من كينان دوغلو ولا من زوجته بيرين سات لغاية هذه اللحظة.

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سيدتي