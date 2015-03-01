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عاشا معاً 67 سنة وتوفيا بفارق 5 ساعات

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عاشا معاً 67 سنة وتوفيا بفارق 5 ساعات عاشا معاً 67 سنة وتوفيا بفارق 5 ساعات

السبت 28-02-2015 20:47

عاش زوجان معا طيلة 67 عاما وتوفيا في يوم واحد بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقد توفي الزوج فلويد هارتفيغ عن عمر ناهز 90 عاماً وتوفيت بعده زوجته فايليت عن 89 عاماً بفارق خمس ساعات.

وقال أولاد الزوجين إنهم قربوا سريري والديهما حتى تلاصقا وتشابكا بأيديهما قبل وفاتهما.

ولفتت ابنتهما السيدة دونا سكارتون الى أنهما رغبا في الوفاة معاً وكان من المفروض أن يتحقق الأمر كما تحقق.

يشار إلى أن فلويد وفايليت تعرفا على بعضهما البعض منذ طفولتهما وكبرا في مجتمع ريفي في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا، وتزوجا في 16 آب1947 ورزقا بثلاثة أولاد.

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سيدتي