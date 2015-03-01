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' مصر تعرض استضافة الدوري الليبي بسبب أعمال العنف '

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' مصر تعرض استضافة الدوري الليبي بسبب أعمال العنف ' ' مصر تعرض استضافة الدوري الليبي بسبب أعمال العنف '

أكد أنور الطشاني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه تلقى عروض من دول عربية لاستضافة مباريات الدوري المحلي المتوقف منذ فترة بسبب تصاعد أعمال العنف.

وقال الطشاني في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا عرضين من وتونس لاستضافة مباريات الدوري الليبي، وترحيب بتوفير كافة المساعدات والإمكانيات المتاحة".

وأضاف: "ولكن تواجهنا مشكلة كبيرة لإقامة الدوري الليبي في دول أخرى، أبرزها كيفية تدبير ميزانية لتجميع 16 فريقًا، سيضم بعثة كل ناد فيهم 45 شخصًا على الأقل".

وتابع: "لدينا أيضًا 150 حكمًا لإدارة الدوري المحلي، بخلاف اللجان المختلفة بالاتحاد الليبي، وكل ذلك يحتاج لنفقات باهظة".

يُذكر أن الفرق والمنتخبات الليبية تخوض مبارياتها في دوري الأبطال والكونفدرالية والتصفيات المؤهلة للبطولات القارية في دول أخرى مثل تونس ومالي في السنوات الأربعة الأخيرة.

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