مدرب الجيش الرواندي: مواجهة الأهلي؟ يمكننا القضاء عليهم هم ليسوا من الجنة!

أكد فينسينت ماشامي المدير الفني لنادي الجيش الرواندي أن فريقه قادر على القضاء على الأهلي وإقصائه خارج دوري أبطال إفريقيا.

الجيش الرواندي نجح في اجتياز عقبة موكولمانا مابوتو الموزمبيقي في الدور التمهيدي من تصفيات دوري الأبطال، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

ويستعد الجيش الرواندي لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

وعن مواجهة الأهلي، قال ماشامي: "هم ليسوا فريقا من الجنة".

وأضاف في تصريحات إعلامية نقلها موقع سوبر سبورت "الأهلي فريق يملك خبرة واسعة في القارة الإفريقية، ولديه العديد من اللاعبين الرائعين ولكننا قادرون على إقصائه".

واستدرك: "هم أيضا قادرون على إقصائنا".

ويسابق الأهلي الزمن من أجل لحاق الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي بالمباراة، بينما أصبح محمد ناجي جدو جاهزا للعودة من جديد للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.