حكاية اليونان - دربي الخصومة إلى الأبد .. ومصر الثانية

قنابل مولوتوف، شماريخ، ألعاب نارية ومعارك بالأيدي .. هذا فقط ما حدث داخل أرض الملعب، لك أن تتخيل ما حدث خارج حدود الاستاد!

كل هذا حدث نتيجة مباراة باناثانيكوس وأوليمبياكوس، الدربي العنيف في البرتغال الذي انتهى بفوز الأول 2-1 بالدوري اليوناني، ولكن الأمور الجماهيرية اشتعلت قبل وبعد المباراة.

قبل المباراة .. مدرب يستفز جمهور المنافس، فاقتحموا الملعب، اشتبكوا سويا، ثم فرقتهم قوات الأمن، لُعبت المباراة، وفي اجتماع تهدئة الأجواء اشتبك مسؤولا الناديين!

الحكومة قررت تأجيل الدوري لأجل غير مسمى، ثم عادت وأكدت أنه لابد من استئناف النشاط والإيقاف سيكون لمدة أسبوع واحد.

ما مضى هو ملخص الحكاية .. ولكن FilGoal.com يفند التفاصيل في السطور التالية

- ما حدث

قبل انطلاق المباراة يوم الأحد الماضي، فيتور بيريرا المدير الفني لألويمبياكوس اعتاد على تقليد يقوم به قبل كل مباراة بهز الشبكتين.

وحتى عندما حل ضيفا على غريمه التقليدي باناثانيكوس، ذهب نحو الشباك التي يجلس خلفها جمهور البانا لجلب الحظ وقام بهز الشباك.

الجمهور اقتحم المدرجات والأسوار وتوجه نحو الميدان في غرب عارم واشتبك مع قوات الأمن وأطلق صواريخ .. يا إلهي ماذا يحدث.

لمشاهدة صور الاشتباكات

حاول الجمهور الاعتداء على المدرب أثناء قيامه بالتقليد المتبع، ولكنه خرج سالما، واستطاعت قوات الأمن إعادة الأمور إلى نصابها وتأجلت انطلاق المباراة ولم تلغى.

عموما عادت المباراة، ونجح باناثانيكوس في تسجيل هدفين مقابل هدف لأوليمبياكوس المتصدر بعد 25 جولة.

عقب المباراة، ستافورس كوتونيس نائب وزير الرياضة أكد أن النشاط لن يعود قبل أن يلتزم الـ18 ناديا في الدوري اليوناني بتركيب بوابات إلكترونية ونظام دخول بتذاكر ذكية.

تجمد النشاط لأجل غير مسمى نتيجة للاشتباكات وحرب الشوارع التي حدثت بين الجمهورين خارج حدود الاستاد، قبل أن تتراجع الحكومة وتؤكد عودة النشاط الأسبوع المقبل.

شدة الاشتباكات جعلت رئيس أوليمبياكوس يصرح قائلا: "لم نأت من أجل الحرب .. حضرنا للعب كرة القدم".

الحالة صعبة

هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها الدوري اليوناني، إنها الثالثة هذا الموسم فحسب، والأسباب دائما تتعلق بالشغب الجماهيري ومع ذلك تقام المباريات بحضور جمهور.

الإيقاف الأول كان بسبب وفاة أحد المشجعين في الدرجة الثالثة بعد اشتباك جمهور فريقين في دربي جزيرة كريت خلفت وفاة أحدهم على الرغم من حضور 200 مشجعا فقط للمباراة في سبتمبر الماضي.

وفي نوفمبر توقفت المسابقة بعد الاعتداء على نائب رئيس لجنة الحكام من قبل مجهولين بضربه على رأسه بآلات حادة تسببت في جروح خطيرة.

أبرز فرق اليونان باتت تعاني ماليا وإداريا .. فريق أيك أثينا الشهير بات يعاني وهبط للدرجات الأدنى بسبب إفلاسه.

أوليمبياكوس قبل 12 شهرا فقط، هزم مانشستر يونايتد 2-0 في دور الـ16، وكان قريبا من إنجاز تاريخي للمرة الثانية فقط في تاريخه، ولكنهم سقطوا 3-0.

في حين أن العام الجاري، ودع أوليمبياكوس البطولة من دور المجموعات .. العديد من الخسائر المالية، والحضور الجماهيري انخفض في الدوري اليوناني لمعدل هو الأقل 3.5 ألاف مشجع في المباراة وهو الأقل في السنوات الأخيرة.

يقول صحفي يوناني: "هناك العديد من المشاكل الصعبة في الرياضة اليونانية ككل".

ولكن هل الأزمة الاقتصادية في اليونان لها علاقة بالسلوك الجماهيري؟

الخصومة إلى الأبد

دربي اليونان والمُلقب بـ"الخصومة إلى الأبد" بين أوليمبياكوس وباناثانيكوس يعود قصة الخلاف بين الجمهورين لأكثر من مائة عام.

فعندما تأسس باناثانيكوس قبل 106 عاما كان يمثل الطبقة المتوسطة والعالية ولم ينظر للعاملة أو الفئة الكادحة من الشعب اليوناني.

ثم تأسس بعد 17 عاما نادي أوليمبياكوس الذي اهتم بالطبقة العاملة، ومن هنا اندلع الخلاف الطبقي بين الناديين.

مصر الثانية

الأمور في اليونان باتت تشبه مصر إلى حد كبير، البطولة تتوقف .. ثم تعود بدون أي إجراءات.

يقول صحفي يوناني: "الدولة تعيد الدوري بعد إيقافه ولكن دون أي إجراء متبع، لا شيء جديد يتغير وبالتالي تظل أسباب توقفه مستمرة".

مصدر في الحكومة يطالب بإلزام الأندية بدخول الجماهير باستخدام بطاقات الهوية، وتركيب بوابات إلكترونية.

ورغم ذلك قررت اليونان عودة الدوري الأسبوع المقبل.

لكي تتأكد أن اليونان هي مصر الثانية .. استعان أوليمبياكوس بفيتور بيريرا في منصب المدير الفني خلفا للمُقال ميشيل والذي كان أحد أسباب رحيله عدم لعبه كرة هجومية فغضبت منه الإدارة.

هذا بخلاف فشله في التأهل

وكتب ميشيل لجماهيره: "لا أستطيع الرحيل، قدمي ترتجف كلما أتذكر هتافكم".