اعتقال 10 اشخاص فى احتجاجات جنوب الجزائر

أفادت مصادر جزائرية باعتقال 10 محتجين وإصابة اخر جراء مصادمات وقعت اليوم السبت بين متظاهرين على استغلال الحكومة للغاز الصخرى وقوات مكافحة الشغب بعين صالح بولاية تمنراست اقصى جنوب الجزائر.

ونقل الموقع الاخبارى الالكترونى " كل شيئ عن الجزائر" عن احد الناشطين قوله إن متظاهرين ذهبوا الى قاعدة الحياة للشركة الأمريكية هاليبرتون للاحتجاج بعد تلقيهم معلومات تفيد بوصول منتجات كيميائية ووسائل الاستغلال (الغاز الصخرى) الى القاعدة .

وأوضح أن افراد الشرطة والدرك (جهاز يتبع وزارة الدفاع) تدخلوا وأوقفوا عدة اشخاص مما جعل المحتجين يتظاهرون أمام عناصر الدرك.

وأشار الناشط إلى اعتقال 10 محتجين وإصابة اخر جرى نقله الى المستشفى، وكان سكان منطقة عين صالح بدأوا فى ديسمبر الماضى سلسلة احتجاجات سلمية رفضا لاعتزام الحكومة استغلال الغاز الصخرى بمنطقتهم.