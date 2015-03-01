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«طرق دبي» تطرح فئة جديدة من الأرقام المميزة للمركبات تبدأ بصفر

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«طرق دبي» تطرح فئة جديدة من الأرقام المميزة للمركبات تبدأ بصفر «طرق دبي» تطرح فئة جديدة من الأرقام المميزة للمركبات تبدأ بصفر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن طرح فئة جديدة من الأرقام المميزة للوحات المركبات تبدأ بالرقم صفر، وسيتم طرح أول باقة منها في مايو المقبل.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، إن ذلك يأتي في إطار الحرص على تلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بطرح عدد محدود من الأرقام المميزة لعدد من الفئات (الكود).

وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتحديد الأرقام والفئات، التي سيتم طرحها ضمن الفئة التي تبدأ برقم صفر، موضحاً أن أرقام الفئة الجديدة سيتم طرحها للمتعاملين من خلال المزاد العلني أو من خلال البيع المباشر في مركز خدمة العملاء.

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