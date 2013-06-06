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بلاغ لنيابة مركز بني سويف ضد الكتاتني

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بلاغ لنيابة مركز بني سويف ضد الكتاتني بلاغ لنيابة مركز بني سويف ضد الكتاتني

كتب : محمد خلف أمين منذ 3 دقائق

يجري محمود مهنى، مدير نيابة مركز بني سويف، تحقيقا موسعا في البلاغ المقدم من عزت محمود بيومي، وكيل سابق بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ويحمل رقم 2340 إداري مركز بني سويف لسنة 2013، ضد الدكتور محمد سعد الكتاتني بصفتة رئيس مجلس إدارة جريدة الحرية والعدالة وعادل الأنصاري، رئيس التحرير، ورامي زغلول المحرر بالجريدة، على خلفية قيام الجريدة بنشر خبر بالعدد 566 بتاريخ 15/5/2013 على الصفحة الأولى، متضمنا معلومات حول تورط مقدم البلاغ في إهدار ثلاثة ملايين جنيه من أموال مديرية التربية والتعليم، علاوة على عشرات المخالفات المالية، ما اعتبره مقدم البلاغ سبا وقذفا وتشهيرا في حقه، الأمر الذي دعاه إلى تقديم البلاغ ضدهم.

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