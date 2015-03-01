أنور قرقاش: حمدان بن محمد أسمى من رخيص الكلمات والأشخاص

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تطاول إخواني كويتي على سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالهجوم الحقير، مؤكداً أن سموه أعف وأسمى من رخيص الكلمات والأشخاص.

وأشار معاليه إلى أن حرية التعبير لا تشمل التطاول الرخيص على قيادات الإمارات أو الكويت أو أي بلد خليجي، مؤكداً أن الإمارات لا ترضى بذلك في حق قياداتها، مطالباً بوضع حد لهذا الإسفاف الذي لا ترضى به الكويت.

وجاء رد معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث دون معاليه: «بعد تطاول إخونجي الكويت على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، جاء هجوم حقير على سمو الشيخ حمدان بن محمد، ليست هذه أخلاق الخليج ولابد من وضع حد لهذا التطاول..

حرية التعبير لا تشمل التطاول الرخيص على قيادات الإمارات أو الكويت أو اي بلد خليجي، لابد من وضع حد لهذا السب، والإمارات لا ترضى بذلك في حق قياداتها... أشعر كإماراتي بإساءة شخصية وسمو الشيخ حمدان بن محمد أعف وأسمى من رخيص الكلمات والأشخاص، لا بد من وضع حد لهذا الإسفاف الذي لا ترضى به الكويت..

يجب ألا يكون التويتر مساحة للإساءة إلى علاقاتنا في الخليج، ولا يمكن أن يوظفه الساقط والحقير ولا أعتقد أن الكويت ترضى بالإساءة إلى قياداتنا.. حمدان بن محمد كريم ابن كريم، شيخنا المتواضع والمتفائل، عفيف اللسان ونبيل الأخلاق، نقدره ونحبه ولن نرضى الإساءة بحقه، أنهوا هذا الإسفاف».

إلى ذلك دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسم #فزاع_ملهم_الإبداع، مشيدين بنجاحات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتميزه في كل الأصعدة، مؤكدين أن سموه نبراس للنجاح، ومعبرين في الوقت ذاته عن حبهم وفخرهم بسموه صاحب المبادرات ومحقق المستحيل.

ودون عبدالله بن قصير: يا بو الثكالا والأرامل والايتام فزاع يا طبّ النفوس العليلة.. كيف ما نوقف لك إجلال واكرام دامك لنا موطن وشعب وقبيلة، كما دون حمد موسى الإماراتي: جهوده، حفظه الله، في خدمة أهل القرآن مشكورة، وواضحة ومشهورة فجزاه الله خيراً، وكتب خالد بن ضحي تغريدة: انت يا سيدي نبراس للنجاح والتميز ربي يحفظك يا شيخ الشباب، مضيفاً: «تعلمنا منك سيدي التواضع والاحترام زايد حبك في قلوب الناس وزاد حقد الحاقدين وزاد حسد الحاسدين حفظك الله ياسيدي».

ودونت د. عائشة بطي بن بشر: «فزاع غير .. وحبنا له غير»، في حين غرد خليفة مغرد إماراتي: «لا خلا ولا عدم يا سيدي تاج راسي نحن شعبك فخورون بك ولا عزاء للحاقدين ويا خصيم الدار شوف وموت غصه».

وكتب محمد نجيب: «قدر فزاع شفناه بفرحة الكويت وأهلها بزيارته مجرد ردنا على سفيه نعطيه قدر ما يستحقه، وش ضر السحاب من نبح الكلاب!!»، ودون عمر الساعدي: قاهر أعداء الوطن حساد الإنجازات فزاع صاحب المبادرات ومحقق المستحيل، كما كتبت بنت زايد: فزاع في الثريا معتلي فوق شامخ مثل الجبال الراسخة لا يهمك هرج عاذل ولا حسود محبتك في قلوبنا متربعة.

وغرد محمد المسكري: في حله وترحاله يعشق أن يرسم الابتسامة في وجوه الآخرين، يعلم أن محبة الناس تأتي بالتواضع، النجاح يولد الغيرة عند النفوس الضعيفة، شيخ ابن شيخ قايد ابن قايد فارس ابن فارس شاعر في حب الوطن.

وغرد ماجد الهاملي: تفداك أرواحنا كلها يا جميل الروح وطيب الأخلاق يا سمو التواضع... يعل الشلل كل من يجيب طاريك بسوء، شيخ الطيبة والتواضع والكل يتعلم منه ويحبه الا كل حاقد، ودون محمد مطر الشامسي: «رجل تربى على يد رجل شهم جميل الطباع سمح المحيا مآثره يعلمها القاصي والداني».

وكتب حمد المطيوعي: «اتعبت الحاقدين لم تترك لهم شيء الا النواح على انجازاتك»، كما دون عبدالله ناصر النعيمي: «يا شيخ لو ضاقت من الشعر الأوراق / ما ضاق في مدحك من الشعر طاروق»، وكتب حمود الإماراتي: سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم سمو الشموخ سمو الإبداع سمو الشجاعة سمو التواضع.

ودون سيف الإمارات: كل من لديه موهبة سوف تجد فزاع أول الداعمين له والمساندين خلفه وتشجيعه ويمد له قبل لسان، يبدع من تربى والابداع في مهده يكفي ابوه محمد وراشد بن سعيد يده، وكتب سعيد محمد: «جمع بين حلم وحكمه وهيبه وايمان وحزم وسعة بال وطموح وفروسيّه».