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7 نصائح لعلاج مرض السكر

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7 نصائح لعلاج مرض السكر 7 نصائح لعلاج مرض السكر
مرض السكر هو نقص فى هرمون الأنسولين الذى يفرز من البنكرياس، وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم فيشعر المريض بالكسل والخمول.

أعراض الإصابة بمرض السكر:

وتقول الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إن مرض السكر يظهر من خلال بعض العلامات على المريض، كشعوره بالعطش باستمرار وكثرة التبول، والكسل وقلة التركيز والميل إلى تناول الحلويات بكثرة.

نصائح لعلاج مرض السكر :

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض نصائح تساعد على علاج السكر:

1- تناول 3 معالق على مدار اليوم من زيت حبة البركة يخفض نسبة السكر فى الدم.
>2- تناول البصل يخفض السكر فى الدم بنسبة تصل إلى 40%.
>3- تناول فص من الثوم على بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة يخفض السكر فى الدم.
>4- احتواء الحلبة على نسبة عالية من الألياف تخفض نسبة السكر فى الدم بشكل ملحوظ، عن طريق تناول كوبين فى اليوم.
>5- ممارسة الرياضة يوميًا وخاصة المشى، تحرق زيادة نسبة السكر فى الدم.
>6- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة للجسم مثل السمن والزيت، واستبدالها بالطعام الصحى منزوع .
>7- التخلص من الوزن الزائد يعد من أهم الخطوات للحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

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