حرم السفير الكويتى بالقاهرة تقيم سوقا خيرية لصالح المعهد القومى للأورام

أقامت حرم السفير الكويتى بالقاهرة السيدة هيفاء الزامل سوقا خيريا كبيرا، اليوم، بمقر سفارة دولة الكويت بالقاهرة يخصص دخلة لصالح مرضى السرطان بالمعهد القومى للأورام وبحضور حرم وزير الخارجية المصرى السيدة سوزان شكرى، وبحضور الدكتور محمد لطف الله عميد المعهد القومى للأورام والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق.

وقالت السيدة هيفاء الزامل، إن دخل السوق الخيرى سيتم رصده للمعهد القومى للأورام، موضحة أن السوق الخيرى شمل معروضات من دولة الكويت مثل المنتجات الكويتية وأيضا الشركات الكويتية التى لها أفرع فى القاهرة مثل شركة أمريكانا واللؤلؤة وشركة الشايع، حيث كانت السوق عبارة عن ملابس ومواد غذائية وبخور تم إحضارها خصيصا للسوق الخيرى من خلال شركة المطاحن الكويتية وشركة كى دى دى وكانت كلها مصنوعات كويتية من المواد الغذائية المختلفة والزجاج والملابس وشمل المعرض على الأوانى المنزلية التراثية والبخور وزيت العود الذى تشتهر به دولة الكويت وملابس كويتية صممها مصممتان أزياء كويتيتان.

جدير بالذكر أن السيدات الكويتيات وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين فى مصر قاموا بعمل بعض المأكولات الكويتية التى تشتهر بها الكويت تم بيعها فى السوق الخيرى.

وأشارت السيدة هيفاء أن السوق حضره نخبة كبيرة من سيدات المجتمع المصرى وسيدات الدبلوماسيين العرب مثل حرم سفير البحرين واليمن والعراق وسيدات نادى الروتارى والانرويل، موضحة أنه نظرا للإقبال الشديد على المنتجات الكويتية تم بيع المنتجات بالكامل.

يذكر أن جمعية أحباء مصر قامت بتكريم حرم سفير الكويت بإهدائها درع الجمعية، كما قامت بتقديم درع الجمعية أيضا للسيدة سوزان شكرى حرم وزير الخارجية المصرى لإسهامهما فى دعم المرضى من خلال الأسواق الخيرية التى يتم إقامتها بشكل مستمر لمد يد العون للمرضى.

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>تهانى البرتقالى تكرم حرم وزير الخارجية وتتوسطهما حرم السفير الكويتى



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>جانب من السوق الخيرى

>حرم وزير الخارجية المصرى تقص الشريط لافتتاح السوق