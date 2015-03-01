10 فوائد لحبة البركة.. أهمها مقاومة السرطان والتخلص من الدهون والحصوات

"حبة البركة" أو "الحبة السوداء"، عشبة يتم زراعتها فى حوض البحر المتوسط وقارة آسيا، ويصل طولها إلى 30 سم، ويعتبرها الكثيرون علاجًا فعالاً للعديد من الأمراض.

ويوضح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن حبة البركة أو الكمون الأسود، هى بالفعل علاج جيد، وتناولها يساعد على علاج الكثير من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة وبروتين وفيتامين أ والكالسيوم، والبوتاسيوم والحديد وفيتامينB .

ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض الفوائد، التى يحصل عليها الجسم بسبب تناوله حبة البركة، ومنها:

1- تحد من الإصابة بالسرطان.

>2- تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله.

>3- تساعد عى تقوية الجهاز الهضمى.

>4- تهدئة الحالة العصبية وإزالة التوتر.

>5- تخلصك من الدهون المتراكمة فى الجسم عن طريق تناولها مثل الشاى.

>6- تساعد على تخلصك من السعال والربو.

>7- تخلصك من الحصوات الكلوية، عن طريق وضع ملعقة من حبة البركة مع العسل الأبيض على كوب ماء دافئ، ويشرب على الريق.

>8- تقوم بتوسيع الشرايين والأوعية الدموية.

>9- تخلصك من آلام المعدة عن طريق وضع ملعقة من حبة البركة على كوب من الحليب.

>10- يمكنك تناول ملعقة من حبة البركة على علبة من الزبادى للتخلص من آلام الصداع.

حبة البركة وعسل النحل لا يغنيان عن علاج فيروس "سى"

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حبة البركة لتقوية الذاكرة والقضاء على آلام الظهر

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هل تساهم حبة البركة فى علاج فيروس "سى"؟

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