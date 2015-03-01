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عمرو أديب لقطر :"اللى يحبنا مايضربش نار فى فرحنا"

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عمرو أديب لقطر :"اللى يحبنا مايضربش نار فى فرحنا" عمرو أديب لقطر :"اللى يحبنا مايضربش نار فى فرحنا"
وجه الإعلامى عمرو أديب حديثه لدولة قطر قائلاً: "اللى بنى لينا طوبة فى صدرنا يجى يهدها، واللى يحبنا ميضربش نار فى فرحنا".

وقال أديب إن العملية الديمقراطية لا تقبل أن ينضم فيها جماعة أو أشخاص لا يؤمنون بالديمقراطية، منتقدا من يقوم بارتكاب الأعمال الإجرامية لإرهاب الشعب المصرى بهدف أن يحكمه بالقوة، مهددا أنه فى حال عقد مصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية فسوف يغادر إلى أى مكان آخر فى العالم يحظر ويمنع هذه الجماعة الإرهابية من مزاولة العمل السياسى على أرضها، قائلا " أبقى أنا راجل أهبل لو وافقت يرجعوا تانى ولو أنتوا ناويين تعملوا مصالحة معهم قولولنا عشان نسبهالكوا مخضرة، اقعدوا أنتوا فيها مع الإخوان، أنا هروح أعيش فى إنجلترا أو فرنسا أو الإمارات أو أى بلد من البلاد دى اللى واخدة بالها من الإخوان والإرهاب".

ونفى أديب خلال برنامج " القاهرة اليوم " المذاع على قناة اليوم، صحة ما تردد من أنباء عن اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى للشيخة موزة والدة الأمير تميم أمير قطر عن الانتقادات الإعلامية فى مصر تجاهها، مؤكدا أن هذا الخبر منذ عام وليس فى الفترة الحالية، مشيرا أن هذا الخبر قيل له فقط منذ عام وقت كان فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان برفقته ما يقرب من 40 مذيعا مصريا، لافتا إلى أنه كان من ضمن هؤلاء الإعلاميين، والتابعين لجماعة الإخوان الإرهابية استغلوا هذا الكلام وقاموا بنشره.

وأضاف أديب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية هى زيارة تاريخية حيث إنها أتت فى وقت صعب للغاية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيتتضمن محتواها الاتفاق على عدة أشياء كثيرة فى غاية من الأهمية، لافتا إلى أن هذه الزيارة ترد على أشخاص كثيرة مصابة بهلاوس عقلية من موقف الملك سلمان مع مصر .
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مصر 365

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