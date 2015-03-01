بالفيديو..المسلمانى لـ"مذيع الجزيرة":"إنه الاقتصاد يا غبى يا صانع الغوغائية"

وصف الإعلامى أحمد المسلمانى، قناة الجزيرة بأنها مصنع الكراهية هدفها الهجوم على الدولة المصرية ولا تقدر الرأى والرأى الآخر، بل تدمر كل الآراء، مضيفا:" مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم صانع للغوغائية، ونموذج للانحطاط المعرفى، إنه الاقتصاد يا غبى".

وعرض المسلمانى فى برنامجه صوت القاهرة على قناة الحياة، مقطع فيديو من برنامج فيصل القاسم ويتهمه بالدعوة للاستيلاء على ليبيا وثروتها، مؤكدا أن دعوة جميع البلدان للاستفادة من الثروة الليبية من منطلق التعاون الاقتصادى وليس من منطلق الغزو والاستيلاء.

وتابع:"نحن نتحرك من منطلق العروبة والإسلام، والثروة الليبية هى قطعًا من حق الشعب الليبى الشقيق ".