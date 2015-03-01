بالفيديو والصور.. المتهمون بتعذيب الكلب:صاحبه اتفق معانا وجابوا عشان نقتله

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>المتهمين بتعذيب الكلب



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>المتهمين يروون تفاصيل تعذيب الكلب



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>المتهم الذى عقره الكلب يروى الواقعة



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>المتهمين أثناء اعترافاتهم عن الواقعة



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>المتهمين أثناء اعترافاتهم عن الواقعة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر اعترافات المتهمين فى واقعة تعذيب كلب "شارع الأهرام" بشبرا الخيمة، وهم كل من "عمرو إبراهيم عطا إبراهيم وشهرته "عمرو الجزار" 28 سنة و"أحمد عزت عبد الحميد عبد المعطى" 32 سنة و"محمد حمدى".>وقال المتهمون إن صاحب الكلب "نادر محمد يحيى محمد السيد" 32 سنة – هو من أحضره إليهم، وكان على علم بأنهم سيقتلونه بعدما عقر 2 منهم وسبب لهما عاهات مستديمة.>وأوضح المتهم الأول "أحمد عزت": صاحب الكلب هو اللى جابوا عشان نقتله مضيفا: نادر دخل بالكلب المحل الخاص بى لسرقته، وعندما حاولت منعه أمر الكلب فعضنى.>وأضاف "محمد حمدى" المتهم الثانى: كنت رايح المحل عند أحمد وفوجئت بالكلب يعضه وعندما عاتبت صاحبه أمره بأن يعضنى فعضنى فى خصيتى وأصابنى بعاهة مستديمة، ولذلك انتقمنا من الكلب وقتلناه.>وتابع المتهم الثالث "عمرو الجزار" نادر هو من أول من ضربه وشاهدنا وأحنا ببقتله ولم يصعب عليه، مؤكدا أنهم كانوا يعذبوه وهم فى حالة رعب منه لأنه يقاومهم.>كان المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح فحددت جلسة 4 مارس المقبل لبدء محاكمة المتهمين الثلاثة وصاحب الكلب.

جاء ذلك بعد أن أمر مصطفى المتناوى، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهم قتل حيوان عمدا وممارسة البلطجة وحيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب فى نفوس المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن "نادر" صاحب الكلب وصديقه توجها إلى أحد المحلات وبصحبتهما الكلب لسرقته، وعندما تدخل شخص للدفاع عن صاحب المحل عقره الكلب فى خصيته فحرر محضرا لصاحبه وانتهت المشكلة فى جلسة عرفية بأن يحصل المتهم على الكلب ويقتله مقابل التنازل عن المحضر، وعليه ربط نادر الكلب بنفسه فى عمود إنارة وشارك المتهمين فى ضربه وبعدها تعدى المتهمون عليه بالسنج والسكاكين حتى مات.

كان الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من "محمد حمدى محمد فرغلى وشهرته "بسه" 29 سنة جزار اتهم فيه كلا من"محمد سيد محمد عبد الصمد" 21 سنة و"نادر محمد يحيى محمد السيد" 32 سنة باصطحاب كلب عقره فى منطقة الخصية وعقر شخص آخر.

وفى وقت لاحق تنازل الشاكى عن المحضر، بعد اتفاقه مع المتهمين فى جلسة عرفية على يسلماه الكلب كى يذبحه وعقب تسلمه استعان بكل من عمرو إبراهيم عطا إبراهيم وشهرته "الجزار" 28 سنة جزار، وأحمد عزت عبدالحميد عبدالمعطى 32 سنة وربطوا الكلب فى عامود إنارة وضربوه بالسنج والشوم حتى مات على مرأى ومسمع من المارة.

وتقدم أحمد مدبولى عبد اللطيف مدبولى 31 سنة محام وكيلاً عن إيهاب مكرم عبد الملك ساويرس، رئيس جمعية الجايبر شايبر للرفق بالحيوان، ببلاغ اتهم فيه المذكورين بتعذيب الكلب حتى الموت مخالفين القوانين الحامية للحيوانات، فألقت الشرطة القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

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