معتز دفع حياته ثمنًا لقيادته الموتوسيكل بسرعة فى منيا القمح

لقى شاب مصرعه، متأثراً بإصابته بجرح نافذ فى الصدر وآخر قطعى بالرأس نتيجة تعدى 3 شباب عليه، وبعد نقل الجثة إلى المستشفى سقط الجناة فى قبضة رجال المباحث فأحالوهم إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء رفعت خضر، مدير إدارة البحث الجنائى باستقبال مستشفى منيا القمح المركزى "معتز .م" 25 سنة، جثة هامدة مصابة بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى بالرأس.

بالانتقال وسؤال عم المتوفى "السيد .م" 70 سنة بالمعاش اتهم كلا من" محمد ب " 27سنة - فنى بالإذاعة والتليفزيون و"أحمد أ " 19 سنة - حداد و"محمد غ "18 سنة - عامل وجميعهم مقيمون فى بندر منيا القمح بالتعدى عليه بعد نشبت مشادة كلامية بينه والمتهم الثانى حال معاتبته له بسبب مروره بدراجة بخارية بسرعة عالية تطورت إلى مشاجرة تعدى المتهمين فيها بالضرب على ابن أخيه وإحداث إصاباته، التى أودت بحياته.

تم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين بمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم فتحرر المحضر رقم 1686 إدارى المركز لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق.