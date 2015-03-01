مدير الأمن يحيل قوة تمركز مطار بورسعيد للتحقيق

أصدر اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، تعليمات بإحالة جميع قوات تمركز مطار بورسعيد للتحقيق لتكاسلهم أثناء الخدمة المنوطين بها وعدم التزامهم بالتعليمات، التى صدرت إليهم، والتى من شأنها الحفاظ على المنظومة الأمنية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على الأكمنة والتمركزات بخدمات كمين المعاهدة والبشتيل والجميل وتمركز مطار بورسعيد للوقوف على مدى انضباطهم والتزامهم بالتعليمات، التى تحافظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما أصدر مدير الأمن تعليمات بصرف مكافأة مالية لقوة كمين المعاهدة الكائن على طريق بورسعيد- الإسماعيلية لالتزامهم بتفعيل الأداء الأمنى بالكمين ومدى حرصهم على أداء العمل المنوطين به.

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