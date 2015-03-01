أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

صاحب السيارة المتفجرة أمام مقر حملة "أبو العلا": سأستمر فى دعمه

Google+ Print
صاحب السيارة المتفجرة أمام مقر حملة "أبو العلا": سأستمر فى دعمه صاحب السيارة المتفجرة أمام مقر حملة "أبو العلا": سأستمر فى دعمه
سرد وليد حفنى عثمان، صاحب السيارة التى تعرضت للانفجار أمام المقر الانتخابى للدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، تفاصيل الحادث قائلا: "تركت سيارتى أمام المقر، بعد دعوة من الدكتور أيمن لحضور أعضاء الحملة، لاجتماع اليوم لرسم الخطة الدعائية للحملة".

وأضاف صاحب السيارة لـ"اليوم السابع"، أن "أبو العلا" غادر المقر ومعه مجموعة من أعضاء الحملة، لتفقد الأماكن المناسبة لوضع لافتاته حال بدء الدعاية الانتخابية، متابعًا: "ونزلت ومعى عدد من الزملاء فى الحملة بعد مغادرة الدكتور أيمن بوقت قليل حتى نواصل العمل معه، وقبل استقلالنا سيارتي، انفجرت أمام المقر".

وتابع "حنفى"، أنه سيستمر وأعضاء الحملة فى دعم "أبو العلا" رغم ما حدث، قائلا: "لا أتهم أحدًا بالحادث، وأقول لمن نفذه "حسبى الله ونعم الوكيل".


>أيمن أبو العلا: الإخوان ألقوا قنبلة أمام مقر حملتى الانتخابية بـأكتوبر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365