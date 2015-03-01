صاحب السيارة المتفجرة أمام مقر حملة "أبو العلا": سأستمر فى دعمه

سرد وليد حفنى عثمان، صاحب السيارة التى تعرضت للانفجار أمام المقر الانتخابى للدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، تفاصيل الحادث قائلا: "تركت سيارتى أمام المقر، بعد دعوة من الدكتور أيمن لحضور أعضاء الحملة، لاجتماع اليوم لرسم الخطة الدعائية للحملة".

وأضاف صاحب السيارة لـ"اليوم السابع"، أن "أبو العلا" غادر المقر ومعه مجموعة من أعضاء الحملة، لتفقد الأماكن المناسبة لوضع لافتاته حال بدء الدعاية الانتخابية، متابعًا: "ونزلت ومعى عدد من الزملاء فى الحملة بعد مغادرة الدكتور أيمن بوقت قليل حتى نواصل العمل معه، وقبل استقلالنا سيارتي، انفجرت أمام المقر".

وتابع "حنفى"، أنه سيستمر وأعضاء الحملة فى دعم "أبو العلا" رغم ما حدث، قائلا: "لا أتهم أحدًا بالحادث، وأقول لمن نفذه "حسبى الله ونعم الوكيل".

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