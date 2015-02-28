مفتي اليونان لـ ONA : تعدادنا مليون مسلم .. ومناهج مدارسنا “سعودية” (حوار)

حوار | سامح اللبودي

تصوير | شمس الدين مرتضى

لن تكون أوضاع المسلمين في اليونان محور رئيسي فقط ، إذا اجتمع في حوار واحد على طاولة واحدة مفتي اليونان الدكتور محمد داما أوغلو ، مع مسئول دار الافتاء للشئون الخارجية الدكتور شريف يشار، يتوسطهم المستشار الثقافي المصري الأسبق باليونان وعضو لجنة اللغات بالأعلى للشئون الاسلامية الدكتور طارق رضوان الأستاذ بجامعة الأزهر .. لكنّ الأزهر سيكون حاضرًا في خلفية لقاء على هامش دعوة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية لعلماء العالم الاسلامي للاجتماع على توصيات تصدر ضد ما أسماهم ”المنتسبون للاسلام” . إلتقت ONA بالثلاثي للحديث عن أوضاع المسلمين في اليونان ، والتوصيات المزمع تقديمها لمؤتمر الأعلى للشئون الاسلامية . بجانب البحث عن دور الأزهر – غير الواضح – في دعم المسلمين بأوربا بشكل عام واليونان على وجه الخصوص .

سألنا في بداية حديثنا مفتي اليونان .. ما هي توصيتك الرئيسية المزمع طرحها على طاولة الأزهر ؟

ما سأطرحه ليس مطلبًا خاص بالمسلمين في دول العالم ، ولكنها دعوة للتعامل بإنسانية مع الأخر سواء كان هذا الأخر مسلم أو غير مسلم ، نحن نريد أن نُسوق “الوجه الجميل” للاسلام .. الوجه الذي لا يُنفر ، والذي شرّعه الله للإنسانية كلها . وأقول للأزهر : من الضروري أن نبحث بالطرق السلمية عن حلول لما يعانيه المسلمون وغيرهم ، بعيدا عن المواجهات المسلحة . والعيش في سلام وآمان لن نراه إلا اذا قامت المؤسسات الدينية بدورها في تعريف الأخر أن الإسلام سلام وآمان .. لكن يجب أن نؤمن أولا بهذا التعريف قبل أن نُسوقه للأخر .

ما هو العدد الرسمي للمسلمين في اليونان ؟

لا نفكر في أن يكون لنا في اليونان إحصاء رسمي.. نحن نقترب من المليون ، لكن في النهاية هذه اجتهادات في إعلان أرقام غير مدعومة رسميا ، و كما قلت هذا لا يعنينا . المهم أننا لنا حقوق في العمل والتعليم وإقامة شعائرنا .. صدقني المهم بالنسبة لنا هو أننا نُعامل كبشر ، المهم بالنسبة لأي أحد أن يكون إنسان في وطنه وأن ينظر له النظام على أنه كذلك .

التقط خيط الحديث مسئول الشئون الخارجية بدار إفتاء اليونان : ربما يكون المسلم السوري له حقوق 100% بممارسة شعائره عن المسلم اليوناني ، لكن الأول لا يحصل على نفس الحقوق “الانسانية” التي يحصل على المسلم اليوناني .. نحن نحصل على حقوقنا الانسانية ، وطالما منحنا الأخر حقنا في العيش بإنسانية بالتأكيد لن يضره أن يمنح المسلم حقوقه في ممارسة شعائره .

لكن لا يزال المسلمون في اليونان متمركزين في أقاليم محددة وليس لهم الحق في الانصهار داخل المجتمع كله .. هذا يعني أنكم لم تحصلوا على حقوقكم في الحياة بأي إقليم تريدون داخل اليونان ، ما عدا هذا الذي حُدد لكم سلفًا .

الأمر ليس كما تطرحه بهذا الشكل . عرفت اليونان الإسلام منذ وقت مبكر، في النصف الأول من القرن الهجري الأول ، وذلك عندما فتح المسلمون بعض الجزر اليونانية مثل جزيرة “رودس” وجزيرة “كريت”.. ثم انتشر الإسلام في أغلب الجزر اليونانية.. وقد تأصل الوجود الإسلامي في اليونان خلال الفتح الإسلامي لشبه جزيرة البلقان.. إذ تم فتح مقدونيا في عام 782 هجرية (1380ميلادية).. ثم امتدت مسيرة الإسلام إلى وسط اليونان .. وخضع اليونانيون للحكم الإسلامي لعدة قرون .. تأسست خلالها حضارة إسلامية راقية، وشُيّدت مئات المساجد ودور التعليم والمكتبات الإسلامية .. ونشطت بها حركة التأليف في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية والإنسانية .. وظلت اليونان مقصد العلماء وطلاب العلم.. فتزايدت أعداد المسلمين حتى بلغت أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان حتى عام 1913 ميلادية. وفي الواقع يمكن أن نقول ان المسلمين منتشرون ويعيشون في جميع أراضي اليونان، من حيث العيش والسكنى، إلا أننا يمكن أن نقسمهم من حيث الحقوق إلى قسمين : القسم الأول: المسلمون الذين يعيشون في شمال اليونان والمعروف بثراقيا الغربية . والقسم الآخر: المسلمون الذين يعيشون ما بعد محافظة اكسانتي، كمدينة قاوالا ومدينة ثاسالونيكي وما حولها، والعاصمة أثينا وما حولها، والجزر، ومعظمهم من الجاليات العربية والإسلامية، وعدد لا بأس به من الشمال انتقلوا إليها لكسب أقواتهم.

لكن هناك فرق بين القسمين ؟

نعم .. قسم الشمال ، هم الذين لهم حقوق معاهدة لوزان العالمية للسلام والتي وقعت بين تركيا واليونان عام 1923م، وهذه الحقوق للأرض ولسكانها لا تنتقل مع أصحابها، وقد وقعت على هذه الاتفاقية كثير من دول العالم منهم: فرنسا، إيطاليا، يابان، رومانيا، انكلترا .

فالمسلمون في الشمال اليوناني هم من أصل اليونان ولهم حقوق وصلاحيات مثل غير المسلمين الذين يعيشون في الأقاليم الأخرى . لكن لو انتقل مسلمو الشمال إلى مدن أخرى مثل العاصمة أثينا فإن حقوقهم لا تنتقل معهم الى هذه المناطق في الشمال لكن لهم حقوق العمل والتعليم . كما أن المسلمين يأتوا إلى دار الإفتاء لقضاء أمورهم الدينية في العقود والزواج والطلاق والمحاكم القضائية نفسها تقضي بما نقضي به فيما يخص الأحوال الشخصية لأن قرارات الإفتاء بمثابة حكم قضائي . والقانون اليوناني الآن تغيّر فساوى بين المسلم وغير المسلم في أن يذهب مباشرة إلى البلدية .

من ثم هذا يعني أن المسلمين في غير الشمال ليس لهم نفس حقوق مسلمي الشمال .. هل الدولة لا تعترف بهم أو كما قيل عنهم في السابق أنهم مواطنون درجة ثانية ؟

(يصمت قليلا ) لا أستطيع أن أقول ذلك ، ولكن المسلمين في الشمال حقوقهم أكثر من الأقاليم والمدن الأخرى خاصة في اقامة الشعائر .. هناك مثلا 350 جامع في الشمال على خلاف أثينا .

وما هي مجمل العقبات التي تواجه المسلمين داخل المجتمع اليوناني ؟

ليس هناك عقبات بالمعنى الذي تقصده ، لكن تأخر الحصول على بعض الحقوق . ونحن في شمال اليونان – تمركز المسلمين – كل يوم تزداد صلاحياتنا نسبة الى ما مضى ، فأحوالنا جيدة ، وهناك تطور دائم ، نسبة إلى الستينيات او السبعينيات فالأمر أفضل بكثير . وفي عام 2000 صدر قرار من مجلس الوزارء بمنح أبناء المسلمين الحق بالالتحاق بالجامعات . ولنا مدارسنا التي ندرس فيها الدين الاسلامي باللغة اليونانية ، كما صدر قرار بتدريس الدين الاسلامي للمسلمين في المدارس ، وكان الطلاب المسلمين في المدارس يخرجون من فصولهم الدراسية أثناء ” حصة الدين” .. ولكن الان اذا كان في الفصل الدراسي أكثر من 5 طلاب من حق أولياء الأمور أن يطلبوا مدرس لمادة الدين الاسلامي وهناك في الأسبوع ”حصتين” .

لكن الأخبار والتقارير الصحفية الصادرة عن اليونان تشير دائما إلى تراجع حقوق المسلمين في اليونان ؟

هذا الأمر يخص الذين هاجروا من الشمال للعاصمة أو الاقاليم الأخرى .. مشكلاتهم هناك أكثر .. وهذا يرجع في أصله للأزمة الاقتصادية التي أجبرت بعض المسلمين على الهجرة او الانتقال إلى مدن أخرى .. كما ان التراجع في اقتصاديات المواطن أدى لظهور حزب يحرض على المهاجرين المسلمين بأنهم يحصلون على حقوق اليونانين في العمل .

حتى الآن لا يريد النظام في اليونان الموافقة على بناء مسجد للمسلمين في العاصمة أثينا .. ألا بُعد ذلك انتقاصًا من حقوق المسلمين في اليونان ؟

في أثينا هناك “مُصليات” كثيرة جدا .. ولكننا نطلب بناء مسجد والدولة وعدت بذلك ، الا أن “التنظيم الاداري” والروتين هو الذي يمنع أو يُؤخر حاليا استكمال بناء مسجد .. رئيس البلدية مثلا التي يمكن أن يُبنى في حيز سلطته المسجد ، يتراجع عن الموافقة خوفا من

> أصوات الناخبين – الرافضين للمسلمين – ويقرر نقله الى بلدية اخرى حتى لا يوضع في مأزق دعم بناء دار عبادة للمسلمين .. ونحن بسبب هذه المعاناة المستمرة والتسويف قلنا أننا لا نصدق أحد حتى نرى صدور القرار بشكل رسمي .

يتدخل مفتي اليونان ليدلي برأيه : هناك مسلمون في اليونان يعيشون في دولة نظامية ، وسيبني اليوم أو غدا هذا المسجد ، لأن اليونان وطن سمح أصلا للمسلم بالإقامة ومنحه حقوق اقتصادية ومجتمعية وتعليمية ، ومن ثم فإن الحريات الدينية بالتبعية هي الحق الطبيعي لكل انسان باليونان .

هل ترى أن صعود اليسار وتشكيلهم الحكومة يمنح حقوق أكثر للمسلمين باليونان ؟

نترك هذا الأمر للزمن .. لا نستطيع الآن الإجتهاد ونحكم بأن صعودهم ايجابي ويصب في صالح المسلمين ، ولكن نترك الامر لما سيحدث في الايام المقبلة .. لم تتضح الرؤية بعد ، فالحكومة الجديدة لم تكمل 3 أشهر .

لكن مواقف اليسار معروفة مسبقًا في تعاطيهم مع أزمات المسلمين والمهاجرين باليونان ؟

موقف اليسار خارج السلطة ربما يكون مختلف وهم في الحكم .. فالمعارضة شئ سهل .. أن تعارض أمر بسيط ، لكن اذا جلست على كرسي السلطة فهذا أمر له ثقله ومسئولياته ، ولا سيما أن هناك من يريد ألا يترك الكرسي وبالتالي يتعامل معه على حسب متطلبات السلطة وعلى حسب المزاج العام ، ويضع أمامه دائما أصوات الأغلبية وليس الاقلية.

سألنا المستشار الثقافي الاسبق باليونان .. هل ترى أن اليسار بالفعل ربما تُغيره متطلبات كرسي السلطة ؟

اليسار دائما مع قضايا الطبقات المتوسطة و العاملة وأعتقد أنه يقف مع المهاجرين الباحثين عن العمل بعد صعوده . و من واجب اليسار أو حزب سيريزا – الفائز بالبرلمان – أن يفتح ملف المهاجرين لليونان ، ويبحث في حقوقهم الاقتصادية ، بجانب اطلاق حرية الاعتقاد لهم .. حل هذه المشاكل العالقة خاصة استكمال بناء المساجد والدفع بتبني الحكومة الجديدة سياسة منفتحة على الشأن الإسلامي ، ربما يكون له دور كبير في استقرار الأوضاع الاقتصادية باليونان .

لكن ماذا يعني الاستقرار الاقتصادي ؟

الاستقرار الاقتصادي يعني أن يكون المهاجرين والأقليات المسلمة جزءًا من المعادلة الوطنية باليونان ، وانصهارهم بشكل كامل داخل المجتمع والمؤسسات الاقتصادية يحفزهم أكثر على المشاركة في الانتاج .. هذا في النهاية وطنهم .. وطن المهاجر من بلده الأصلي ليبحث عن وضع اقتصادي أفضل في اليونان .

سألت الدكتور يشار عن الاتهامات التي توجه لناشطين مسلمين بانتمائهم لتركيا أكثر من اليونان ؟

هذا طرح غير مقبول .. نحن ضد تدخل أي دولة في شئون وطننا . . وإذا كنا ضد أي دولة أيًا كانت تتدخل في شئون دولتنا فنحن بالتبعية ضد أن يستخدم أحد المسلمين في اليونان لدعم مصالحه الضيقة ، ونحن لا نعادي أحد ، و أن تتدخل دولة ما في شئون اليونان ليكون لها نفوذ ودور في توجيه الناس في اتجاه معين هذا مرفوض تماما .

حتى لو كانت هذه الدولة اسلامية وتسعى الى دعم المسلمين في الدول الغربية ؟

نعم . هل تدعمهم على حساب وطننا أم على حساب الاسلام .. إذا دعمت مصر مسلمي اليونان فهل هذا يعني هو سعيها إلى نؤيدها في سياسات معينة أو التحدث في مجتمعنا بإسم مصر أم أن ذلك لدعم الاسلام فقط خارج القطر المصري لأننا نمثل الاسلام في اليونان .

وكيف ترى دور الازهر في دعم المسلمين باليونان ؟

العالم الاسلامي في عمومه يدين للازهر بالكثير ، ذهبنا إلى ماليزيا والعراق والسعودية ودول أخرى تحت اشراف الازهر ، وأغلب الدول الإسلامية كانت ترسل طلابها الى الأزهر . ولنا في الازهر 4 منح كل عام ، وهناك تعاون بقدر الاحتياجات .

وهل تعتمدون في تدريس الشريعة واللغة العربية في مدارسكم على مناهج الازهر ؟

( يصمت ) في الاربعينيات كانت الكتب التي تُدرس في مدارس كوتوميني كانت قد اشتريت من مكاتب في شارع الحلبي بالأزهر – ولا زلنا نحتفظ بهذه الكتب .

وما هو الوضع الآن ؟

نحن الآن ندرس كتب تعليم اللغة العربية من المناهج الصادرة عن الجامعة الاسلامية بالسعودية .

وهذا مؤشر على تراجع دور الأزهر ؟

يعني هذا سؤال صعب .. أنا الشرف الأكبر لي أنني درست في الأزهر الشريف وتعلمت فيه ومن علمائه الأجلاء . لكن بشكل عام هناك من أخذ دور الازهر الآن ، لأن الدارس لايحتاج فقط الى الدعم المعنوي الذي يقدم له بأن يدرس مثلا العلوم الشرعية في الأزهر الشريف أقدم مدرسة للشريعة الاسلامية في العالم ، ولكن لا بد مع الدعم المعنوي دعم مادي لتحفيز الدارس على دراسة العلوم الشرعية واللغة العربية و الاستمرار في ذلك .. الطلاب قدموا الجامعة الاسلامية على الأزهر لانه أشيع أن كل من يتخرج من المملكة السعودية فهناك أغنياء يدعمونه . واعتقد أن الازهر لو كان بإمكانه دعم كل من يتخرج منه فهذا يجعل الأزهر هو القِبلة الأولى للدراسين في الخارج .

يرد الدكتور رضوان : بخصوص الدعم والسعي إلى التواصل مع الأخر ، نحن في كلية اللغات والترجمة بالأزهر أخذنا شوط في دعم و تدريس اللغة اليونانية . والآن نسعى الى ترجمة القرآن لليونانية وكتابة بعض المقالات الشرعية وترجمتها وهذا يحدث للمرة الأولى حتى نعي قضايا وشئون المسلمين في اليونان .

سألت مفتي اليونان .. وماذا عن دوركم في دعم باحثين مصريين للدراسة في اليونان ؟

نحن نسعى إلى دعم الدارسين المسلمين ، لكن الأزمة أن الشمال اليوناني ليس مقصد لكثير من الباحثين المصريين ، لأن أثينا في الحقيقة أقرب للقاهرة منا . نحن في مناطق جبلية بعيدة عن العاصمة ومن ثم لا يفضل الباحثين سوى العاصمة أو المدن غير النائية . لكن نبحث دائمُا دعم الدارسين المصريين للبحث العلمي في اليونان .